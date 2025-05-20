İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, 3. dalga operasyon başlatıldı. İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararının verildi. Peki, İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin kimdir? Taner Çetin neden gözaltına alındı?

TANER ÇETİN KİMDİR?

1962 yılında Silivri’de doğan Taner Çetin, Konya Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Eğitimini işletme alanında tamamlamış olsa da, mesleki kariyerini kültür ve sanat alanında şekillendirmiştir.

Üniversite eğitiminin ardından uzun yıllar Silivri’de halk oyunları eğitmenliği yapmış, 1990 yılında Silivri Belediyesi bünyesinde kurulan Kültürevi’nde eğitmen olarak görev almıştır. 1992 yılında Kültürevi Müdürü olarak atanmış ve 1996 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

Taner Çetin’in kariyerinde öne çıkan bir diğer alan ise medyadır. 1992 yılında kurulan Silivri FM’in (daha sonra Marmara FM-TV adını almıştır) kurucuları arasında yer alarak, Silivri’nin ilk özel radyo ve televizyon yayıncılığının hayata geçirilmesinde önemli rol oynamıştır.

2000 yılında Avcılar Belediyesi Kültür Müdürü olarak göreve başlamış ve bu görevini 14 yıl boyunca başarıyla yürütmüştür. 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atanmış, burada görev yaptığı süre boyunca Beylikdüzü Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın kurulmasına öncülük etmiş ve sanatsal faaliyetlerin kurumsallaşmasına katkı sunmuştur.

Ayrıca, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde gerçekleştirilen 31 Mart ve 23 Haziran seçim organizasyonlarında aktif görev almıştır.

Bu süreçlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atanmış olan Taner Çetin, halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

TANER ÇETİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"-Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan Taner Çetin isimli şahsın Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de karıştığı eylemlere ilişkin yapılan soruşturma da başsavcılığın bulgularına göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin etmiş, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ilde ettiği tespit edilmiştir.

-MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Taner Çetin, söz konusu satın almalarında ödemeler in direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırmış; yine bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği tespit edilmiştir.

-Taner Çetin’in karışmış olduğu adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer alan yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı operasyon kapsamında hedef şahıslar olarak belirlenmiş ve ilgililer hakkında gözaltı-arama el koyma inceleme kararları verilmiştir."