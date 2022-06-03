İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İstihdam Fuarı ve Zirvesi'ni anlattı

03 Haziran 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un ve ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alan istihdam ve işsizlik soruna çözüm üretebilmek için,

“İstanbul İstihdam Fuarı ve Zirvesi” düzenliyor. İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, “Bölgesel İstihdam Ofisleri’yle 50 bin kişiyi

istihdam ettik. Hedefimiz beşinci yılın sonunda 200 bin kişi istihdam ettirmiş olmak” dedi.

Türkiye’de her geçen gün daha da büyüyen ekonomik kriz ve İstanbul’un yükselen nüfusu, istihdam sorununu da artırıyor. İBB’nin bu amaçla hayata geçirdiği “İstanbul İstihdam Fuarı ve Zirvesi”, Yenikapı Mimar Dr. Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde bugün başlıyor. Zirve yarın da devam edecek. Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin düzenlediği zirvede özellikle gençler, sektör temsilcileri ve 130’u aşkın firmayla bir araya gelecek. Zirvede, İstanbul’un istihdam sorunu ve çözümleri değerlendirilecek, sektör buluşmaları ve kişisel gelişim seansları düzenlenecek.

Yiğit Oğuz Duman ve Gökhan Kam

"BÜYÜK İHTİYAÇ"

İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, “İstihdam Fuarı ve Zirvesi” fikrinin ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlattı: “İBB olarak elbette bir istihdam sağlıyoruz ama İstanbul’da milyonlarca istihdam sağlayan özel kurumlar var. Onların da insanlarla buluşma problemi var. Şirketler, burada zorlanırken insanlar da kendi yetkinliklerine uygun işi bulmakta zorlanıyor. Bölgesel istihdam ofisleri sayesinde bugüne kadar özel sektörde yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladık. Kabaca bir hesap yapınca, İBB’nin yıllık bütçesinde toplam sağlayacağı sosyal yardım tutarı 1 milyar lira olsun. 50 bin kişiye sağladığımız ekonomik değerle, ayda 5 bin lira maaş alsalar, hiçbir şey değilse bile evlere 3 milyar daha fazla para girmesini sağlıyoruz. Bölgesel ofislerin bu deneyimiyle yola çıktığımızda baktık ki bu aslında İstanbul boyutunda çok daha büyük ihtiyaç olan bir alan.”

‘130’a yakın şirket’ Perakende, mağazacılık, otomotiv, teknoloji ve hizmet ağırlıklı 130’a yakın şirketin fuara katılacağını ifade eden Duman, “Böyle büyük bir buluşma tasarlamamızın temel amacı istihdamı artırmak. Fuara katılan şirketlere bakarsak hizmet, sanayi, teknoloji ve otomotiv alanlarında katılımın yüksek olduğunu görebiliyoruz. Fuara katılan sektörler arasında inşaat sıfıra yakın. Oralardan katılım neredeyse yok” dedi.

Duman ayrıca işsizlik oranlarıya işçi arayan şirketlere ilişkin değerlendirme yaparak, “İnsanlar işsiz ama hep de şu söyleniyor: ‘Milyonlarca işsiz var fakat bir o kadar da işe eleman arayan şirket var.’ Bu ikisinin buluşmadığı her yer hepimiz için zaman ve kaynak kaybı” dedi.

"20 YIL SONRASI İÇİN"

Bütün büyük şirketlerin artık kendi akademilerini kurduğunu belirten Duman, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Milli eğitim sistemi Tevhidi Tedrisat’ın yetiştirdiği çocuk, bir teknoloji şirketinde çalışmaya elverişli değil. Şirket alıyor onu hem iş hem bilgi boyutunda bir daha eğitmeye kalkıyor. Okulda bu okutulmuş olsa çok daha hızlı adapte olacak, çok daha hızlı kazanacaksınız. Bugünü düşünerek değil, 20 yıl sonraki Türkiye’yi düşünerek çocuğu okula yazdırmamız gerekiyor. Türkiye’nin ciddi bir planlama eksiği var. Öngörü aklını, uzun vadeli plan yapma pratiğini ülkeye mutlaka kazandırmamız gerekiyor.”

"GENÇLERE YOL GÖSTERİYORUZ"

“İstihdam Fuar ve Zirvesi”nin, Türkiye’nin en büyük istihdam konulu buluşması olduğunu söyleyen Yiğit Oğuz Duman, gençlere yol gösterme hedeflerine dikka çekerek, “Bunu mutlaka yayacağız. O bağlamda birçok belediyeye bu konuda destek veririz. Bizim derdimiz; on binlerce genç geldiği zaman, kendini nasıl geliştireceği, nasıl hazır edeceğiyle ilgili bazı ipuçları yakalasın orada. Şirketler de gençlere ulaşsın. Kendilerini anlatsın. Ve hızlıca ihtiyaç duyduğu insanları bulabilsinler. Bu fuarın ana felsefesi bu” diye konuştu.

Bölgesel istihdam ofislerinin, İBB’nin sağladığı bir hizmet olduğunu anımsatan Yiğit Oğuz Duman, şunları ekledi: “Biz çok çeviğiz. Bu nedenle şirketler de bize geliyorlar. Yani bizde çok canlı bir veri var. Bizim şu anda bölgesel istihdam ofislerimiz ve İBB Kariyer sistemimizde iş arayan yaklaşık 1 milyon 800 bin canlı özgeçmiş var. Hedefimiz beş yılın sonunda 200 bin kişi istihdam ettirmiş olmak. Fuarın böyle bir hedefe destek olma zorunluluğu var.”

YÖNETİCİLERE ULAŞACAKLAR

Fuarın ev sahiplerinin Bölgesel İstihdam Ofisi ve Enstitü İstanbul olduğunu belirten Duman, katılımın daha çok gençler tarafından olmasını beklediklerini söyledi. Duman, “Fuara gelenleri eksikliklerine göre Enstitü İstanbul’a yönlendireceğiz. 30 binin üzerinde bir katılım bekliyorum. Fuar ve zirvede, sekiz ayrı sektörden en üst düzey insan kaynakları yöneticisi orada olacak” diye konuştu. Duman fuarın, doğrudan şirketlere ulaşmaları açısından gençler için bir fırsat olduğuna da dikkat çekti.

"EĞLENCELİ OLACAK"

Gençlerin de katılacağını düşünerek fuarı çok da eğlenceli hale getirdiklerini de söyleyen Duman, “İki günün sonunda çok güzel konserler var. İstihdam üzerine bakış açısını özetleyeceğiz. Paneller olacak. Şirketlerin CEO’larının bulunacağı bir panelimiz ve kişisel gelişim eğitimleri var. Ayrıca fuar alanına ulaşmak isteyenler için Yenikapı Marmaray İstasyonu’ndan sürekli ring olacak. Ring seferini kullanmak isteyenlere kolaylık sağlayacağız” dedi.

"ÖĞRENCİ KULÜPLERİYLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

İstanbul’da 60’a yakın öğrenci kulübüyle işbirliği yaptıklarını aktaran Duman, “Bahçeşehir Üniversitesi’yle birlikte istihdam konulu bir araştırma yaptık. Çok önemli çıktıları var. Bu zirvede onun detayları paylaşılacak ve istihdam politikaları konulu bir panelimiz de olacak” ifadelerini kullandı.