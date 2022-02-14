Üretimdeki istihdam sorunlarına karşın Diyanet'e imam atanmaya devam edildi
Ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerin atama beklerken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın büyük kısmı imam olmak üzere 7 bin 800 kişi atanacağını açıklaması tepki çekti.
Türkiye’nin tarımsal ve hayvansal üretimde yaşadığı sıkıntılara karşın ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler halen atama bekliyor. İstihdam sorunu çözülmezken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın büyük kısmı imam olmak üzere 7 bin 800 kişi atanacağını açıklaması ise tepki çekti. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Tarımın ve gıdanın bilimsel bakış açısıyla kamu hizmeti olarak alana dönmediği bir ortamda ziraat mühendislerine kadro açılmamasını talihsizlik olarak görüyoruz” dedi.
Türkiye’nin tarımsal ve hayvansal üretimde yaşadığı sıkıntılar devam ederken, bu sorunun en büyük gerekçelerinden biri olan istihdam sorununu çözmek yerine personel alımı yapılan kamu kurumu yine Diyanet oldu. Binlerce ziraat mühendisi ve veteriner hekim atama beklerken, Diyanet’e, büyük çoğunluğu imam olmak üzere 7 bin 800 kişinin alınacağı açıklandı. “Her yıl 5 bin 500 ziraat mühendisinin mezun olduğunu ancak son 10 yılda kamuya toplu ziraat mühendisi alımı yapılmadığını” söyleyen (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “En az 5 bin yeni ziraat mühendisi kadrosu açılması ve atama yapılması gerek” dedi.
"MESLEKİ ENFLASYON"
Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk ise kamuda yeterince veteriner hekimin görev yapmamasının sorun oluşturduğunu kaydetti. Ertürk “Dünyada veteriner fakülteleri sıralamasında ilk üçe girecek kadar fazla veteriner hekim yetiştiren bir ülkeyiz. Yani Türkiye’de birçok şeyin enflasyonu olduğu gibi ne yazık ki mesleki anlamda da enflasyon var” ifadelerini kullandı.
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da her yıl yaklaşık 2 bin 500 kişinin mezun olduğunu ancak uzun süredir veteriner hekim ataması yapılmadığını, en son 2020’de 790 veteriner alımı olduğunu söyledi. Arslan, “Her noktada veteriner hekimlerin görev yapması gerekiyor ama maalesef bu konuda çok yetersiziz” diye konuştu.
İlgili Haberler
- CHP'li Ağbaba'dan sert TÜİK tepkisi: 'Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor!'
- Son dakika: İşsizlik verileri açıklandı
- 2022 için korkutan işsizlik tahmini
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- İğneli Fırça
- Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı
- Türkiye ile BAE arasında yakınlaşma artıyor
- Sınav barajı ‘kaliteyi yükseltiyor’ denilmişti
- KDV akademik araştırmaları tehlikeye soktu
- Mühendisler iş beklerken imam atanmaya devam ediyor
- AKP iktidarı, 'özelleştirme şampiyonu' oldu
- Sıcak bakılmadı, vazgeçti
- Altılı ittifakın önem verdiği kritik nokta
- İşte tarihi zirvenin perde arkası