Üretimdeki istihdam sorunlarına karşın Diyanet'e imam atanmaya devam edildi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’nin tarımsal ve hayvansal üretimde yaşadığı sıkıntılara karşın ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler halen atama bekliyor. İstihdam sorunu çözülmezken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın büyük kısmı imam olmak üzere 7 bin 800 kişi atanacağını açıklaması ise tepki çekti. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Tarımın ve gıdanın bilimsel bakış açısıyla kamu hizmeti olarak alana dönmediği bir ortamda ziraat mühendislerine kadro açılmamasını talihsizlik olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin tarımsal ve hayvansal üretimde yaşadığı sıkıntılar devam ederken, bu sorunun en büyük gerekçelerinden biri olan istihdam sorununu çözmek yerine personel alımı yapılan kamu kurumu yine Diyanet oldu. Binlerce ziraat mühendisi ve veteriner hekim atama beklerken, Diyanet’e, büyük çoğunluğu imam olmak üzere 7 bin 800 kişinin alınacağı açıklandı. “Her yıl 5 bin 500 ziraat mühendisinin mezun olduğunu ancak son 10 yılda kamuya toplu ziraat mühendisi alımı yapılmadığını” söyleyen (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “En az 5 bin yeni ziraat mühendisi kadrosu açılması ve atama yapılması gerek” dedi.

"MESLEKİ ENFLASYON"

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk ise kamuda yeterince veteriner hekimin görev yapmamasının sorun oluşturduğunu kaydetti. Ertürk “Dünyada veteriner fakülteleri sıralamasında ilk üçe girecek kadar fazla veteriner hekim yetiştiren bir ülkeyiz. Yani Türkiye’de birçok şeyin enflasyonu olduğu gibi ne yazık ki mesleki anlamda da enflasyon var” ifadelerini kullandı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da her yıl yaklaşık 2 bin 500 kişinin mezun olduğunu ancak uzun süredir veteriner hekim ataması yapılmadığını, en son 2020’de 790 veteriner alımı olduğunu söyledi. Arslan, “Her noktada veteriner hekimlerin görev yapması gerekiyor ama maalesef bu konuda çok yetersiziz” diye konuştu.