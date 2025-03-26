Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:03

Güncelleme: 26.03.2025 - 11:03

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanması nedeniyle başkanvekilleri seçimlerinin 26 Mart Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Peki, İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman? Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek?

İBB BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 26 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı.

CHP'NİN OYLARIYLA BELİRLENECEK

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti.

Tutuklamaların ardından 176'ya düşen CHP üyesine karşılık, AKP'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor.

Yani başkan vekilinin seçiminde CHP'li üyelerin oyları belirleyici olacak.

Halihazırda görevi İBB Birinci Başkan Vekili Nuri Aslan yürütüyor.