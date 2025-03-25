Yayınlanma: 25.03.2025 - 21:48

Güncelleme: 25.03.2025 - 22:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un iki büyük meydanından birinde miting düzenleyeceklerini açıkladı. Peki, CHP ne zaman miting yapacak? CHP nerede miting yapacak?

CHP NEREDE, NE ZAMAN MİTİNG YAPACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Mart Cumartesi günü saat 12.00'de Maltepe'de miting düzenleyeceklerini açıkladı.

Özel şunları söyledi:

"Şimdi bir açık oylama yapacağız, Maltepe diyenler, Yenikapı diyenler, yüzde 80 oyla Maltepeciler kazandı, yenikapıcılar kaybetti. Maltepe iyi olmuştur, buralar mitinge çok geldi, anadolu yakası mahsur kaldı, Anadolu Yakası’na gidiyoruz, Ekrem başkana sahip çıkıyoruz. Cumartesi Maltepe saat 12:00 uygun mu? Değerli vatandaşlarımız, biz Saraçhane’de yaklaşık 300 bin kişiyle yaptığımız açık oylama, açık seçim sonuçlarına göre, cumartesi Maltepe’de saat 12:00’de buluşuyoruz."