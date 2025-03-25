Yayınlanma: 25.03.2025 - 13:35

Güncelleme: 25.03.2025 - 13:35

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen ve görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, partinin grup toplantısının ne zaman gerçekleştirileceği gündemdeki en önemli konulardan biri haline geldi. Peki, CHP grup toplantısı ne zaman? CHP Grup Toplantısı nerede, saat kaçta?

CHP GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN?

İstanbul'daki grup toplantısı, 25 Mart Salı günü yani bugün saat 13.30'da Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Öte yandan, Saraçhane'deki eylemler de devam ediyor.