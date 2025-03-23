İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman? İBB Başkan Vekili kim olacak?

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:55

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:55

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmasından tutuklanırken, terör soruşturmasından ise serbest kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararı sonrası görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanma kararı aldı. Peki, İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman? İBB Başkan Vekili adayları kim?

İBB BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 26 Mart Çarşamba günü toplanacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da,

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür"