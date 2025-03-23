Hangi belediyelere kayyum atandı? 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana kayyum atanan belediyeler...

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:36

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:49

Türkiye’de yerel yönetimler, demokratik sistemin en önemli unsurlarından biridir. Ancak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana birçok belediyeye kayyum atandı. Peki, 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana kaç belediyeye kayyum atandı?

HANGİ BELEDİYELERE KAYYUM ATANDI?

HAKKARİ BELEDİYESİ

Görevden Alınan Başkan: Mehmet Sıddık Akış (DEM Parti)

Kayyum Atanma Tarihi: 5 Haziran 2024

Gerekçe: Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır.

Kayyum: Hakkari Valisi Ali Çelik

ESENYURT BELEDİYESİ (İSTANBUL)

Görevden Alınan Başkan: Ahmet Özer (CHP)

Kayyum Atanma Tarihi: 31 Ekim 2024

Gerekçe: Terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla görevden alınmıştır.

Kayyum: Esenyurt Kaymakamı olarak atanmıştır.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Görevden Alınan Başkan: Ahmet Türk (DEM Parti)

Kayyum Atanma Tarihi: 4 Kasım 2024

Gerekçe: Terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla görevden alınmıştır.

Kayyum: Mardin Valisi olarak atanmıştır.

BATMAN BELEDİYESİ

Görevden Alınan Başkan: Gülistan Sonük (DEM Parti)

Kayyum Atanma Tarihi: 4 Kasım 2024

Gerekçe: Terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla görevden alınmıştır.

Kayyum: Batman Valisi olarak atanmıştır.

HALFETİ BELEDİYESİ (ŞANLIURFA)

Görevden Alınan Başkan: Mehmet Karayılan (DEM Parti)

Kayyum Atanma Tarihi: 4 Kasım 2024

Gerekçe: Terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla görevden alınmıştır.

Kayyum: Halfeti Kaymakamı olarak atanmıştır.

TUNCELİ BELEDİYESİ

Görevden Alınan Başkan: Cevdet Konak (DEM Parti)

Kayyum Atanma Tarihi: 22 Kasım 2024

Gerekçe: Terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla görevden alınmıştır.

Kayyum: Tunceli Valisi olarak atanmıştır.

OVACIK BELEDİYESİ (TUNCELİ)

Görevden Alınan Başkan: Mustafa Sarıgül (CHP)

Kayyum Atanma Tarihi: 22 Kasım 2024

Gerekçe: Terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla görevden alınmıştır.

Kayyum: Ovacık Kaymakamı olarak atanmıştır.

BAHÇESARAY BELEDİYESİ (VAN)

Görevden Alınan Başkan: Mehmet Garip Aykut (DEM Parti)

Kayyum Atanma Tarihi: 29 Kasım 2024

Gerekçe: Terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla görevden alınmıştır.

Kayyum: Bahçesaray Kaymakamı olarak atanmıştır.

AKDENİZ BELEDİYESİ (MERSİN)

Görevden Alınan Başkan: Hoşyar Sarıyıldız (DEM Parti)

Kayyum Atanma Tarihi: 13 Ocak 2025

Gerekçe: Terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla görevden alınmıştır.

Kayyum: Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener

SİİRT BELEDİYESİ

Görevden Alınan Başkan: Sofya Alağaş (DEM Parti)

Kayyum Atanma Tarihi: 15 Şubat 2025

Gerekçe: "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştır.

Kayyum: Siirt Valisi Kemal Kızılkaya

KAĞIZMAN BELEDİYESİ

Görevden Alınan Başkan: Mehmet Alkan (DEM Parti)

Kayyum Atanma Tarihi: 24 Şubat 2025

Gerekçe: Terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla görevden alınmıştır.

Kayyum: Kağızman Kaymakamı Okan Daşdan

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Görevden Alınan Başkan: Abdullah Zeydan (DEM Parti)

Kayyum Atanma Tarihi: Mart 2025

Gerekçe: Terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla görevden alınmıştır.

Kayyum: Van Valisi Ozan Balcı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Görevden Alınan Başkan: Resul Emrah Şahan (CHP)

Kayyum Atanma Tarihi: 23 Mart 2025

Gerekçe: Terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla görevden alınmıştır.

Kayyum: Şişli Valisi Cevdet Ertürkmen

TUTUKLANAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'deki ailesinin evinden alınarak İstanbul'a götürüldü ve 17 Ocak tarihinde, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla tutuklandı. Bu göreve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman vekillik ediyor.

27 Şubat'ta İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi, "ihaleye fesat karıştırma" şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.