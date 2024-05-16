İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın imzasını attı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın ev sahipliğini yapmak için Olimpiyat Komitesi ile Roma’da yapılan imza törenine katıldı.
Avrupa Olimpiyat Komitesi, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasına karar verdi. Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) 2012'de aldığı bir kararla, 4 yılda bir yapılan, kıtanın en büyük olimpik organizasyonu olan Avrupa Oyunları'na 2027 yılında İstanbul ev sahipliği yapacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Olimpiyat Komitesi ile Roma’da olimpiyat protolünü imzaladı.
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