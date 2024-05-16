İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın imzasını attı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın ev sahipliğini yapmak için Olimpiyat Komitesi ile Roma’da yapılan imza törenine katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 17:46
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın imzasını attı
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Avrupa Olimpiyat Komitesi, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasına karar verdi. Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) 2012'de aldığı bir kararla, 4 yılda bir yapılan, kıtanın en büyük olimpik organizasyonu olan Avrupa Oyunları'na 2027 yılında İstanbul ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Olimpiyat Komitesi ile Roma’da olimpiyat protolünü imzaladı.  



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