İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın imzasını attı

Yayınlanma: 16.05.2024 - 17:46

Güncelleme: 16.05.2024 - 17:46

Avrupa Olimpiyat Komitesi, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasına karar verdi. Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) 2012'de aldığı bir kararla, 4 yılda bir yapılan, kıtanın en büyük olimpik organizasyonu olan Avrupa Oyunları'na 2027 yılında İstanbul ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Olimpiyat Komitesi ile Roma’da olimpiyat protolünü imzaladı.



