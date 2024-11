İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakü Valisi Aziz Eldar Azizoğlu ile bir araya geldi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 19:01

Güncelleme: 13.11.2024 - 19:01

TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakü Valisi Aziz Eldar Azizoğlu tarafından makam odasında ağırlandı. Bakü Valiliği’nde gerçekleştirilen buluşmada İmamoğlu ve Azizoğlu, yönettikleri şehirler özelinde iş birliklerinin arttırılması yönünde görüş birliğine vardı.

Vali Azizoğlu’na misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“AZERBAYCAN, BAKÜ; BİZİM İÇİN ÜLKEMİZİN BİR PARÇASI GİBİ”

“Azerbaycan, Bakü; bizim için ülkemizin bir parçası gibi… Dolayısıyla birlikte olmak, birlikte konuşmak, iki devlet için çok kıymetli her daim. Tabii ki ülkemiz, hükümetler konuşacak ama esas şehirlerin konuşabilmesi daha değerli bence. Çünkü, her gün insanlarla birebir hizmet için koşturuyorsunuz; biz de… Bu yönüyle özellikle ziyaret etmek istedim. Bu arada, benim çok COP ziyaretim oldu. Gördüğüm en iyi organizasyon. Tebrik ediyorum hem sizi hem emeği geçen herkesi. Hem düzeni, nizamı; tertemiz. Her yönüyle çok güzel. Sabah bir konuşma düzenimiz vardı. Onu bitirip, sizi de ziyaret edip ondan sonra şehrimize döneceğiz. Ama öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmek isterim.

“İŞBİRLİKLERİNE HAZIRIZ”

Bu arada 8 Kasım Zafer Günü’nüz kutlu olsun. Aynı zamanda bu Zafer Günü’nün özel bir tarafı, 10 Kasım'da değil de 8 Kasım'da olabilmesi. Konuşulup, karara bağlanması bizim açımızdan çok özel bir tercih. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten her iki ülkenin yöneticileri, her daim birbirine ve hassasiyetle bakmıştır. Bu yönüyle ben de bu duygularla buradayım. Bizim çok daha büyük, güzel ilişkilere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Başta İstanbul, Bakü veya diğer şehirler arasında hem iletişimi hem de iş birliğini büyütürsek, insanlarımızın daha sıcak diyalogları, daha kurumsal iş birlikleri olabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda da hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.”