İmamoğlu duyurdu: İBB'den kadınlara özel harita

Yayınlanma: 12.11.2024 - 21:33

Güncelleme: 12.11.2024 - 21:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda kadınlara özel bir haritayı uygulamaya geçirdiklerini duyurdu.

Buna göre 'Mor Haritam' ile kadınlar şiddete karşı destek alabilecekleri merkezlere, danışma ve psikolojik destek bilgilerine, sağlık, kültür, eğitim ve sosyal alanlarda faydalanabilecekleri yerlerin bilgisine tek haritadan ulaşabilecekler.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da haritanın yakında Türkiye'deki tüm kadınların erişimine sunulacağını açıkladı.