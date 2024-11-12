İmamoğlu duyurdu: İBB'den kadınlara özel harita

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadınlara özel bir haritayı uygulamaya geçirdi. Buna göre kadınlar 'mor haritam' uygulamasıyla şiddete karşı destek alabilecekleri merkezlere ulaşabilecekler.

İmamoğlu duyurdu: İBB'den kadınlara özel harita
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 21:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda kadınlara özel bir haritayı uygulamaya geçirdiklerini duyurdu. 

Buna göre 'Mor Haritam' ile kadınlar şiddete karşı destek alabilecekleri merkezlere, danışma ve psikolojik destek bilgilerine, sağlık, kültür, eğitim ve sosyal alanlarda faydalanabilecekleri yerlerin bilgisine tek haritadan ulaşabilecekler.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da haritanın yakında Türkiye'deki tüm kadınların erişimine sunulacağını açıkladı. 


Etiketler: #ibb #mor haritam

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