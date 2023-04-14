İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni evlenecek çiftlere destek yapılacağını duyurdu

Yayınlanma: 14.04.2023 - 09:30

Güncelleme: 14.04.2023 - 09:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da evlenecek çiftlere bir defaya mahsus olmak üzere 7 bin lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılnda evlenecek olan çiftlere 'Evlilik Desteği Projesi' duyurusu yaptı.

Sosyal medya hesabından "Yeni bir yuva kuracak, ihtiyaç sahibi çiftlere 7.000 TL evlilik desteği vermeye başlıyoruz. Yuvanız mutlu ve bereketli olsun" notuyla bir video paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sevgili hemşerilerim, ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Hem ülkemizde hem de İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen gün artıyor. Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak, sizleri bir nebze olsun rahatlatmak için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Size güzel bir haber vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Evlilik Desteği projemizi başlatıyoruz. 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Yeni bir yuva kuracak çiftlerimizin mutluluğuna katkıda bulunmak, inanın bizleri de çok mutlu ediyor. Yeni evlenecek tüm çiftlerimizin hayalleri gerçek, mutlulukları daim olsun. Bu zor günleri hep birlikte dayanışmayla aşacağız, birlikte başaracağız."