İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar uyarısı: 'Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da başlayan kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak" dedi.
Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikler soğuk ve kar yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Bugünden etkili olacak kar yağışına ilişkin vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından "İstanbul’da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak" uyarısında bulundu.
İmamoğlu şöyle devam etti:
"İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim."
İstanbul’da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak. İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 10, 2022
İlgili Haberler
- Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 6 ilçeye kritik uyarı!
- İmamoğlu son ankete damga vurdu
- İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar açıklaması: Tedbirleri açıkladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
- ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi
- Derbinin hakemi belli oldu!
- Rusya Devlet Başkanı Putin: Sorunların hepsini çözeceğiz
- Danıştay savcısından İstanbul Sözleşmesi mütalaası
- Akaryakıt fiyatlarında son durum: 7 günde yüzde 60 zam!
- Kontak kapatmışlardı: Mansur Yavaş'tan yeni açıklama
- Devlet Bahçeli'ye bu 'emoji'yle yanıt verdi
- Alman pilotun kaskındaki 'KKTC' ayrıntısı!
- Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi
- Karaismailoğlu'ndan kar yağışına yönelik açıklama