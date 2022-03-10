İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar uyarısı: 'Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da başlayan kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 17:22
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar uyarısı: 'Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor'
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Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikler soğuk ve kar yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Bugünden etkili olacak kar yağışına ilişkin vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından "İstanbul’da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak" uyarısında bulundu. 

İmamoğlu şöyle devam etti:

"İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim."


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