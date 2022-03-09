İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar açıklaması: Tedbirleri açıkladı

09 Mart 2022 Çarşamba, 15:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağını açıkladı.

İstanbul'da kar teyakkuzu devam ederken İstanbul Valiliği, yarından itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.

İMAMOĞLU DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından kar yağışını ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu gece başlayıp 5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta Valiliğimiz, İBB Ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları iş birliği halinde bir dizi önlemler aldık" diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"İBB; sorumlu olduğu 4.023 km’lik yol ağında 2.000 iş makinesi ve 9.500 personelle görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 465 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı müdahale edecek. 220 bin ton tuz ve 64 tank (1.290 ton) solüsyon, yolları açmak için hazır tutuluyor.

Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00’ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak.

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak. Halk Ekmek de 24 saat tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek.

Evsiz vatandaşlar tesislerimizde misafir edilecek; sağlık, barınma, beslenme ve bakım desteği verilecek. Sokak hayvanlarının beslenmeleri için özel ekipler mama dağıtımı yapacak. ALO 153 Çözüm Merkezi'miz 600 görevli ile 24 saat hizmet verecek.

Bu süreçte zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımızın trafiğe çıkmaması, uyarı ve yasaklara riayet etmesi, zaruri olarak çıkılması durumunda ise araçlarda kar lastiği kullanılması zorunludur."