İBB Başkanvekili Nuri Aslan Bağcılar'da iftar çadırında: 'Anlayışımız yoksulun yanında, zalimin karşısında olmak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ramazan ayı boyunca kentin bazı semtlerinde sürdürdüğü iftar dayanışması, bu akşam Bağcılar’da yeni bir buluşmaya sahne oldu. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bağcılar Meydanı’nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla buluştu. İftar öncesinde sofraları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Aslan, talep ve önerilerini dinledi. Komşularıyla aynı sofrayı paylaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Aslan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Kıymetli komşularım sevgili hemşehrilerim, dostlarım. Bugün burada sizinle bir arada olmaktan, sizinle beraber iftar açmaktan büyük bir memnuniyet umudu duyuyorum. Biliyorsunuz ben burada yaşadım ve liseye kadar burada okudum, dolayısıyla burası benim memleketim sayılır ve komşularımla bir arada olmak beni mutlu ediyor. Hepinize bu mübarek ayın hayır getirmesini, evinize bereket getirmesini, ülkemize adalet getirmesini, dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve Cumhurbaşkanı adayımız, gurur duyduğumuz Ekrem İmamoğlu’nun hepinize selam ve sevgilerini iletiyorum. O da sizin mübarek Ramazan ayınızı kutluyor.”

"YOKSULUN YANINDA OLMAK BİZİM YOLUMUZDUR"

Konuşmasında Ramazan ayının manevi anlamına ve toplumsal sorumluluğa dikkat çeken Aslan, dayanışma kültürünün önemini vurguladı. Yoksulun ve ihtiyaç sahibinin yanında olmanın bir görev olduğunu söyleyen Aslan, “Ramazan ayı biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır. İstanbul da Peygamber efendimizin müjdelediği, Fatih’in fethettiği bir şehirdir. Bu şehrin bayrağını Ekrem İmamoğlu taşıyordu. Şu an ne yazık ki Silivri zindanında. Biz de onun emanetçisi olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği şehrin bayrağını elimizde tutuyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle geri gelecek hem Allah hem İstanbul yoluna hizmet edecek. Bizim anlayışımız yoksulun yanında olmak, zalimin karşısında olmak. İşte biz bu felsefeyle hareket ediyoruz. Geldiğimiz yer belli, gittiğimiz yer belli. Allah sizlerin yanından, Allah’ın yolundan bizi ayırmasın. Ramazan ayında İstanbul'un dört bir tarafında bu şekilde çadırlarımızla, daha küçük mobil büfelerimizle tüm yurttaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.

"İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İBB’nin Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini anlatan Aslan, sosyal dayanışmanın artarak devam edeceğini belirtti. Ramazan ayında yapılan yardımlara değinen Aslan, şunları söyledi:

“2026 yılında da İstanbul'daki ihtiyaç sahibi ailelerimizin hanelerine destek olmaya devam ettik, ediyoruz. Ne mutlu ki, Ramazan ayında da Allah bize bu fırsatı verdi, tüm hanelerin yanında olmayı sürdüreceğiz, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Ramazan ayında hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmadan toplam 1,9 milyar TL desteğimizi bayramdan önce ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. İstanbul'da kimse kendisini yalnız etmesin. Biz şatafatlı sofralarda değil, halkın sofrasındayız. Sizin yanınızdayız ve asla sizin yanınızdan ayrılmayacağız, geldiğimiz yeri asla unutmayacağız. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Dualarınız kabul, sofralarınız bereketli olsun. Memleketimiz adaletli olsun. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”