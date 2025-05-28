İBB Başkanvekili Nuri Aslan'dan tutukluların ailelerine destek mesajı: 'Haksızlıklar son bulana kadar...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun, İBB soruşturması kapsamındaki tutuklamalara tepki gösterdiği x paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailelere destek mesajı verdi.

Aslan, İmamoğlu'nun tutuklanan Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun oğlunun doğum gününü kutladıklarını belirterek, "Annelerin kalbini kırmayın, annelerin ahını almayın. Bugün, Ekrem Başkanımızın Özel Kalem Müdürü ve çalışma arkadaşımız Kadriye Hanımın tek başına büyüttüğü ve şimdi annesinden ayrı bırakılan evladımızın doğum gününü kutladık" dedi.

"HAKSIZLIKLAR SON BULANA KADAR..."

Aslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma arkadaşlarımız haksız yere hapiste. Başta evlatları olmak üzere aileleri de büyük mağduriyetler yaşıyor. Yeri yurdu belli, işini yapmaktan başka gayesi olmayan insanlara yapılan bu muamele toplumun vicdanında onarılması güç yaralar açıyor. Haksızlıklar son bulana kadar, tüm tutukluların ailesi ailemiz, evlatları evladımızdır."