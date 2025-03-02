2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir?
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları, binlerce üniversite öğrencisi tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 10 Şubat itibariyle başladı ve sonuçlar yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlendiğini ve bu nedenle her üniversitenin başvuru tarihlerinin farklı olduğunu belirtti. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar…
2025 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversiteler, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında sonuçları resmi internet sitelerinden duyurmaya başladı. Sonuç açıklama tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterirken, programa hak kazanan adaylar belirlenen süre içinde gerekli belgelerle ilgili kurumlara başvuru yapacak.
Asil aday olarak seçilen ancak belgelerini teslim etmeyenlerin yerine yedek adaylar dahil edilecek. Başvuru süreci ve istenilen belgeler üniversitelerin resmi internet sayfalarından takip edilebilir. Belgelerini teslim eden adayların değerlendirme sonuçları da yine aynı platform üzerinden duyurulacak.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Üniversitelere göre kayıt sürecinde talep edilen belgeler farklılık gösterebilir. Öğrenciler, kendilerinden istenen belgeleri öğrenci işleri birimi aracılığıyla öğrenebilirler. Genel olarak kayıt için istenen belgeler şu şekildedir:
Kimlik kartı fotokopisi
e-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi
IBAN numarasını gösteren belge
Sosyal Güvenlik (SGK) kayıt belgesi
Adli sicil kaydı
Aynı hanede çalışan kişilere ait maaş bordrosu
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARINI AÇIKLAYAN ÜNİVERSİTELER
Türkiye genelinde 71 üniversitede İŞKUR Gençlik Programı başvuruları alındı. Üniversitelerin büyük bir çoğunluğu resmi internet sitesi üzerinden kura sonuçlarını erişime açtı. Sonuçları açıklanan bazı üniversiteler şu şekilde;
Yıldız Teknik Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
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