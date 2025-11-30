Genç Üniversiteli Eğitim Desteği olan İBB üniversite burs başvuru değerlendirmeleri devam ediyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları nereden öğrenilir?

İBB BURS BAŞVURU SONU ÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuruları 17 Ekim'de sona erdi. 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene İBB burs sonuçları Ocak ayının ilk haftasında belli olmuştu.

2025 2026 İBB BURS ÜCRET İ NE KADAR?

Eğitim desteğiyle, 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sunulacak. Bu yıl toplam 2 milyar TL’lik destek sağlanmış olacak.

Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıl 2024 2025 öğretim döneminde, İBB bursu ilk taksit ödemesi 7 Ocak'ta yatmaya başlamıştı. Bu seneki ödemelerin de Ocak ayında yapılması öngörülüyor.