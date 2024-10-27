Yayınlanma: 27.10.2024 - 16:48

Güncelleme: 27.10.2024 - 16:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbullu lisans ve ön lisans öğrencilerine verilecek olan eğitim yardımı sonuçları sonrası ilk taksit ödemeleri, bu dönem yatırılacak. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti.

Bu bilgilere göre bu sene İBB burs sonuçlarının kasım ayının sonlarına doğru açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuç ekranına giriş yapacak. Ekranda adayların burs hakkı elde edip etmediğine ilişkin bilgilendirme yer alacak.

Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

İBB YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

2024-2025 İBB burs ücretleri 15 bin TL olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için verdiği İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7500 TL olarak belirlenmişti.