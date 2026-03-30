İBB davasında 3 hafta bitti: Tarihler değişti, ifadeler çekildi, iddialar çatırdadı

Seçilmiş İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB davasının ilk duruşması, bugün ilk duruşmanın 12. oturumuyla devam edecek. Davada geçtiğimiz hafta yapılan duruşmalarda sanık savunmaları, çapraz sorgular ve mahkeme salonuna girişlere ilişkin tartışmalar öne çıkarken pazartesi günü ilk olarak Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas savunmasını tamamladı. Suçlamaları reddeden Sukas, dosyada somut delil olmadığını belirtirken savcılığın sunduğu para hareketleri tablosundaki artışı iş akışı ve ödeme takvimiyle açıkladı; İmamoğlu ise bir kez daha savcının MASAK’tan aldığını belirttiği tabloya tepki gösterdi.

‘İSTEDİKLERİNİ YAPMADIM’

Salı günkü duruşma milletvekillerinin mahkeme salonuna alınmaması nedeniyle tartışmayla başladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, davada savunma yapan ilk belediye başkanı oldu. Beşi “yalnızca beyanlara” dayanan dokuz farklı eylemde suçlanan Şahan, “Bugün ben müteahhitlerin istediğini yaptığım için değil, yapmadığım için tutukluyum” dedi. Bir sonraki gün tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yaptı. Belediye başkanlığı dönemine ilişkin değil 2019’dan önce belediyedeki danışmanlık görevine ilişkin yedi farklı eylemde suçlanan Çalık, hakkındaki suçlamaların çelişkili beyanlara dayandığını belirterek iddiaları reddetti. Rüşvet iddialarına ilişkin farklı tarihlerde beş kez değiştirilen beyanlara ve takipsizlikle sonuçlanmış dosyaların iddianameye eklenmesine dikkat çeken Çalık, dosyada kendisine ilişkin teknik takip veya somut delil bulunmadığını da ifade etti.

KAPKİ MEKTUP GÖNDERDİ

Yargılamanın ilk üç haftasında, “rüşvet” iddialarını ortaya atan bazı isimlerin savunmaları da dikkat çekti. Ağaç AŞ’nin eski satın alma müdürü Ümit Polat, savcılık beyanlarının aksine, para toplandığına doğrudan tanık olmadığını söyledi. Mahkeme başkanının önceki ifadelerini hatırlatması üzerine Polat, ilgili toplantıya katılmadığını ve gördüğü çantaların içeriğini bilmediğini ifade etti. Ali Sukas’ın özel kalem müdürü Murat Or da savcılık ifadesinde yer alan bazı bölümlerin tutanağa hatalı geçirildiğini öne sürdü. Or, Sukas’a para verildiğine şahit olmadığını, bazı ifadelerinin yanlış yazıldığını belirtti. Henüz savunma yapmayan iş insanı Murat Kapki ise dava başlamadan önce gönderdiği mektupla savcılık ifadesini reddetti. Kapki, ailesini korumak amacıyla bazı beyanlarda bulunduğunu ve ifade sürecinde baskı hissettiğini öne sürdü.

TAHLİYELER OLABİLİR

Bugün devam edecek davada perşembe gününün sonunda bir tutukluluk incelemesi yapılması bekleniyor