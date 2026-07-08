İBB davasında 64'üncü gün: Öğleden sonra savunma yapması beklenen İmamoğlu salonda

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davası, 64'üncü gününde devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda görülüyor.

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İmamoğlu’nun savunma yapmasının beklenmesi sebebiyle çok sayıda izleyici ve siyasi de salonda bulunuyor. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile beraber milletvekilleri Mahmut Tanal, Bahadır Erdem, Nail Çiler, Kayıhan Pala, Bülent Tezcan, Turan Taşkın Özer ve çok sayıda partili duruşmayı takip ediyor.

Öte yandan Hollanda, İsveç ve İngiltere konsolosluklarından temsilciler de duruşma için salonda yer alıyor.

12:10 - MAHKEME BAŞKANINDAN SÜRE UYARISI

İnce savunmasına devam ederken araya giren Mahkeme Başkanı, Keleş’in diğer avukatı Baran Kaya’nın ve ardından İmamoğlu’nun savunmasının uygun sürede başlayabilmesi açısından İnce’nin savunmasını saat 13:00 itibariyle tamamlamasını istedi. Durumu eleştiren İnce, savunmasının henüz yüzde 60’ını tamamladığını belirterek savunma hakkının kısıtlandığını belirten bir beyan vererek duruşma zaptına geçirilmesini istedi.

11:00 - KELEŞ’İN AVUKAT SAVUNMASI DEVAM EDİYOR

Fatih Keleş’in avukatı Nergiz İnce, dün yarım kalan savunmasına, Leonard Cohen'in şarkısına atıfta bulunarak devam etti. İnce, "Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu, Biz de biliyoruz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı neden örgütlü suçları dosyaya koydu” dedi.

Avukat Nergiz İnce, “Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu” iddiasına değindi. İnce, iddianamede Keleş'i İmamoğlu'nun kasası, örgütün kasası, bazen de kasalardan biri olduğunun iddia edildiğini, bu konuda sürekli bir değişim olduğunu belirtti.

Avukat İnce, Keleş’in “suçlu olduğunun herkes tarafından bilindiğine” dair soyut bir söylem olduğuna dikkat çekti. İnce, "O halde bu 'herkes' isimli şahıs ya da 'herkes'lerden oluşanların tespit edilerek mahkemeniz huzurunda tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Bu herkesin dedikoduları, soyut beyanları ile müvekkilim kasa olarak değerlendiriliyorsa, ben de

başka bir herkesten bahsedeyim. Milyonlarca herkes tarafından bilinen, bu dosyanın siyasi ve kumpas olduğuna dair görüş var... Bu da dosyaya dahil edilsin” dedi.

İnce devamında, 19 Mart 2025’teki operasyonlardan sonra İmamoğlu'nun konutundaki güvenlik kameralarının alınması talimatının Fatih Keleş tarafından verildiği iddiası içinse "Görüntülerde müvekkilim yok. Atılı suç tarihinde cezaevindeydi" diye konuştu.

İddianamede CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra en fazla eylemle suçlanan kişi olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş dün savunmasını tamamladı.