İBB davasında dikkat çeken tablo: Tutuklular İstanbul dışına dağıtıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının büyük bölümü, İstanbul dışında bulunan cezaevlerine sevk edildi.

Cezaevlerinin İstanbul’a uzaklığı 70 kilometreden 488 kilometreye kadar değişirken, bu durum soruşturma sürecinin coğrafi olarak İstanbul dışına taşındığını da ortaya koydu.

Toplam 25 kişinin tutuklandığı süreçte, yalnızca biri İstanbul’a yakın sayılabilecek Gebze Cezaevi’ne gönderilirken; geri kalan isimler Tekirdağ, Kocaeli, Düzce, Bandırma, Bolu, Eskişehir, Afyon ve İzmir gibi illerdeki cezaevlerine dağıtıldı.

CEZAEVİ DAĞILIMI: İZMİR, AFYON, BOLU, KOCAELİ...

İstanbul’dan yaklaşık 145 kilometre mesafedeki Tekirdağ Cezaevi’ne gönderilen isimler arasında Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Tuncay Yılmaz, Fatih Özçelik ve Gökhan Köseoğlu yer aldı. Yine Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan cezaevine sevk edilen isimler arasında Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Av. Mehmet Pehlivan bulunuyor.

Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde ise Fatih Keleş, Necati Özkan, Serdal Taşkın, Ziya Gökmen Togay ve Melih Geçek’in bulunduğu öğrenildi. Kocaeli Cezaevi, İstanbul’a yaklaşık 149 kilometre mesafede bulunuyor.

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen tek tutuklu ise Fatoş Ayık oldu. Ayık’ın bulunduğu cezaevi İstanbul’a 71 kilometre mesafede.

EN UZAK MESAFEDEKİLER: İZMİR VE AFYON'DAKİ CEZAEVLERİ

Soruşturma kapsamında en uzak ilde tutulan isimler ise İzmir’e gönderilenler oldu. İstanbul’dan yaklaşık 488 kilometre mesafedeki İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi’nde Mehmet Murat Çalık, Mehmet Ali Çalışkan, Metin Bal, Taner Çetin ve Yakup Öner’in bulunduğu belirtildi.

Afyonkarahisar Cezaevi’ne gönderilen Elif Atayaman’ın yanı sıra, Bandırma Cezaevi’ne sevk edilen Ömür Yılmaz ve Barış Kılıç da İstanbul’dan 300 kilometrenin üzerinde uzaklıktaki tutuklular arasında yer aldı.

Ayrıca Düzce Cezaevi’nde Fatoş Pınar Türker, Bolu Cezaevi’nde ise Kağan Sürmegöz ve Burak Arslan’ın bulunduğu öğrenildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN İSİMLER

Listede yer alan Murat İlbak ve Eyüp Subaşı’nın ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ve Bandırma Cezaevi’nde tutulduğu bilgisine ulaşıldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin, soruşturma dosyasındaki konumlarının diğerlerinden ayrıldığı dikkat çekti.