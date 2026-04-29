İBB davasında 'düşme' tartışması: CHP üyesi Meltem Gökhanoğlu duruşmada gözaltına alındı

CHP üyesi Meltem Gökhanoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle duruşma salonunda gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Gökhanoğlu’nun devam eden yargılamaya ilişkin “halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi yaydığı” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu 217/A maddesi kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

"DÜŞME" PAYLAŞIMI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İBB Davası'nın 28'inci oturumunda 28 Nisan'da etkin pişmanlık ifadesi veren tutuklu iş insanı Adem Soytekin'in babasının yargıya dair eleştirilerini duyduğunu belirten CHP üyesi Meltem Gökhanoğlu, duruşma salonunda gözaltına alındı.

Gökhanoğlu, 28 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adem Soytekin'in babası duruşmadan ayrılırken, 'Düşme oğlum dedim, düşme düşme bunlara bu savcılara düşme dedim' dedi defalarca kez. 'İmamoğlu inşallah Cumhurbaşkanı olacak' diye de ekledi" ifadelerini kullanmıştı.

SOYTEKİN YALANLAMIŞTI

Adem Soytekin'in babası Temel Soytekin ise bu iddiaları yalanladı.

Akdemir'in sorusuna yanıt veren Temel Soytekin, “Öyle bir şey yok. Savcı mavcı öyle bir kelime hiç çıkmadı ağzımdan. Savcı kelimesi hiç çıkmadı. Ben oğlumun arkasındayım” diye konuştu.

GÖKHANOĞLU YANIT VERMİŞTİ

Akdemir'in bu paylaşımını alıntılayan Meltem Gökhanoğlu ise şunları söylemişti:

"Oğlunun yarın tahliye edileceği umuduyla konuşan bir babaya yönelik herhangi bir eleştiri yöneltmem söz konusu olamaz. Bana yakışmaz.Ancak günlerdir İBB davasına ilişkin tek bir adım atmayan, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmeyen; buna karşın yalnızca EP Adem'in babasından röportaj alabilmek için çaba sarf edenlerin, kendisini gazeteci olarak tanımlasa da bu sıfatın gerekliliklerini yerine getirmeyenlerin söz konusu yaklaşımı kabul edilemez niteliktedir.Kaldı ki Adem Soytekin'in babasına ait beyanlar tarafımdan tek başıma duyulmuş değildir, hatta fazlası da vardır. Söz konusu açıklamalara, olay anında yanımda bulunan iki avukat ve aile yakınları da doğrudan tanıklık etmiştir.Kaynak: İBB Davası'nda 'Savcıya düşme' iddiası: CHP’li Gökhanoğlu duruşmada gözaltına alındı.

Şayet bu beyanların dosya kapsamına dahil edilmesi yönünde bir girişim söz konusu olursa, tanıklarımın tamamı bilgi vermeye hazırdır."Başsavcılık ise Gökhanoğlu'nun "halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasına dair, sosyal medya hesabında halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.G. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, TCK’nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır."

BAŞSAVCILIK'TAN GÖZALTI KARARI

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle: "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasına dair, sosyal medya hesabında halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.G. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, TCK’nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır."

GÖKHANOĞLU'DAN GÖZALTI PAYLAŞIMI: VİCDANEN RAHATIM, GERİSİNİN ÖNEMİ YOK

Meltem Gökhanoğlu, gözaltı bilgisini paylaştığı açıklamasında şunları söyledi:

“Gözaltındayım.

Silivri Cezaevi Karakolu'ndayım.

Henüz burada şahsıma ve avukatıma hiçbir bilgi verilmediği halde, yandaş medyadan öğrendiğim kadarıyla Bakırköy CBS'nin talimatıyla TCK-217'den gözaltına alınmışım. İnanın buradaki jandarmadan değil, yandaş basından öğrendim.

İyiyim, dün bahsetmiş olduğum tüm beyanlar gerçektir ve konuyla ilgili şahitlerim de vardır. Vicdanen rahatım, gerisinin önemi yok.”