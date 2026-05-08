İBB davasında tutuklanmıştı... İpek Elif Atayman, cezaevi hücresini çizdi: 'Adalet elbet tecelli eder bir gün'

8.05.2026 16:29:00
Haber Merkezi
İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski İBB Medya A.Ş. Müdürü İpek Elif Atayman’ın cezaevinde çizdiği hücre resmi kardeşi Barış Atayman tarafından paylaşıldı. Paylaşımda yer alan “Adalet elbet tecelli eder bir gün” ifadeleri dikkat çekti.

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski İBB Medya A.Ş. Müdürü İpek Elif Atayman’ın cezaevinde çizdiği karakalem hücre resmi sosyal medyada gündem oldu.

Atayman’ın Marmara Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki hücresini resmettiği çizim, kardeşi Barış Atayman tarafından paylaşıldı. Paylaşımda, “Adalet elbet tecelli eder bir gün. Burada olmasa, öbür Dünya’da. Biz hazırız, ya siz?” ifadeleri kullanıldı.

İpek Elif Atayman’ın, 9 haftadır süren davada savunma sırasını beklediği öğrenildi. Marmara Kadın Kapalı Cezaevi B12 koğuşunda kalan Atayman’ın çizdiği resim, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Barış Atayman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“‘Hücrem.’ Marmara Kadın Kapalı B12. İBB tutuklusu ablam İpek Elif Atayman savunma yapacağı günü burada bekliyor. Karakalem çalışmış. Adalet elbet tecelli eder bir gün. Burada olmasa, öbür Dünya’da. Biz hazırız, ya siz?”

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Atayman’ın, Silivri Cezaevi’nde kaldığı süreçte 72 gün boyunca tek kişilik hücrede tutulduğu, ardından 5 Haziran’da ailesi ve avukatlarına bilgi verilmeden Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği belirtildi.

