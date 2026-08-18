İBB'de bin 500 çalışan afet öncesi eğitimini tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Afet Öncesi Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Yelek Giydirme ve Peç Takma Töreni, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AKOM Başkanı Ergün Cebeci, eğitim programına ilişkin, “Personelimiz bu eğitimler kapsamında çadır kurma tekniklerinden yüzeysel arama kurtarmaya, yaralı tahliye usullerinden ilk yardıma ve modern arama kurtarma ekipmanlarının kullanılmasına kadar kritik öneme sahip birçok konuyu uygulamalı olarak başarıyla öğrenmiştir. Artık her biri yalnızca birer belediye çalışanı değil, olası bir afet anında ailesi, çalışma arkadaşları ve komşuları için birer ilk müdahaleci ve güven kaynağıdır” dedi.

Aslan ise konuşmasına, “Bu sabah İstanbul'umuzun seçilmiş belediye başkanı ve yol arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve çalışma arkadaşlarımızın duruşmasındaydım. Sizlere selamlarını getirdim” sözleriyle başladı.

“Zorlu bir süreçten geçiyoruz ancak bu dönemi sizlerin inancı ve emeği sayesinde omuz omuza aşıyoruz” diyen Aslan, “İlk günden bu yana gecenizi gündüzünüze katarak hem İstanbul'un geleceği hem de 16 milyon İstanbullunun hakkı için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HATIRLAMAK SOMUT BİR HAZIRLIĞA VE KARARLI BİR EYLEME DÖNÜŞMELİDİR”

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni anımsatan Aslan, şunları söyledi:

“Bundan tam 27 yıl önce, o karanlık 17 Ağustos gecesinde hepimizin yüreğine silinmez bir acı düştü. Marmara sarsıldı; binlerce canımızı yitirdik, sayısız ailenin hayatı bir gecede geri dönülmez biçimde değişti. Aradan yıllar geçti ancak o felaketin omuzlarımıza yüklediği tarihi sorumluluk dün gibi taze: Bir daha asla hazırlıksız olmamak. Biz o acıyı unutmadık, unutmayacağız. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki sadece hatırlamak yetmez; hatırlamak, somut bir hazırlığa ve kararlı bir eyleme dönüşmelidir.”

“2027 YILININ SONUNA KADAR 10 BİN ÇALIŞANIMIZI EĞİTMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Afet anında doğru müdahalenin önemine dikkati çeken Aslan, şöyle devam etti:

“Burada öğrendiğiniz tek bir teknik bilgi, sahada yapacağınız bilinçli bir müdahale ve o saniyelerde vereceğiniz soğukkanlı bir karar bir insanın hayatta kalmasını sağlayacak. Bugün burada bin 500 mesai arkadaşımızın ilk etap eğitimini başarıyla tamamlamasının gururunu paylaşıyoruz. Fakat bu sadece güçlü bir başlangıçtır. Hedefimiz; 2027 yılının sonuna kadar tam 10 bin çalışma arkadaşımızı bu eğitimlerle donatmaktır.”

İBB'nin çok sayıda birimi ve çalışanıyla İstanbul'un her noktasında faaliyet gösterdiğini belirten Aslan, “Bu büyük yapının içerisinde afet anında ne yapacağını bilen her bir çalışanımız, İstanbul'un dayanıklılık zırhını bir kat daha güçlendirecektir. Bugün mezun olan bin 500 arkadaşımız da işte bu güçlü savunma zincirinin ilk halkasıdır” dedi.

Aslan, eğitimleri tamamlayan çalışanları tebrik ederek, “Eğitimlere zaman ayıran, her bilgiyi can kulağıyla dinleyen ve bir başkasının hayatı için bu kutsal sorumluluğu üstlenen bin 500 yol arkadaşımın her birini yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tören, Aslan'ın eğitimini başarıyla tamamlayan İBB çalışanlarına temsili olarak peç takmasıyla sona erdi.