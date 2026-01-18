İBB'de 'kar' alarmı: Evsiz 1631 kişi misafir ediliyor

İstanbul’da etkisini artıran soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle İBB, sabah saatlerinden itibaren kış şartlarıyla mücadele kapsamında tedbirler aldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar AKOM’dan yönetiliyor.

16 BİRİM, 11 BİNİ AŞKIN PERSONEL İLE ÇALIŞMA

İBB, Afet İşleri, Yol Bakım, İtfaiye, Zabıta, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları ve ilgili diğer birimler olmak üzere toplam 16 birimle sahada görev yapıyor. Kent genelinde 4 bin 298 kilometrelik yol ağında yürütülen çalışmalarda 11 bin 242 personel ve 3 bin 492 araç ile iş makinası görev alıyor.

370 BİN TUZ STOKU, KRİTİK NOKTALARDA ÖNLEM

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, kışla mücadele kapsamında İBB’nin 370 bin tonluk tuz stoğu bulunuyor. Kritik noktalara yerleştirilen 592 adet kutu tuz hazır bekletiliyor. Ayrıca saatte 25 ton üretim kapasiteli solüsyon sistemiyle buzlanmaya karşı önleyici çalışmalar sürdürülüyor. Köy yolları için 170 traktör, acil durumlar için vinç ve kurtarıcı ekipler de hazır durumda.

KAR VE BUZLANMA UYARISI

Meteorolojik değerlendirmelere göre, sıcaklıkların 2 derecenin altına düşmesiyle özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yerel ve kuvvetli kar sağanakları etkili oluyor. Gece yarısından itibaren sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanma ve don riskinin artması bekleniyor. Yağışların pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Yol Bakım, Atık Yönetimi ile Park ve Bahçeler ekipleri; ana arterler, kaldırımlar, metro girişleri, alt ve üst geçitler, duraklar, meydanlar ve iskelelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. 17 Ocak gece saatlerinden 18 Ocak sabahına kadar İBB Yol Bakım ekipleri tarafından 2 bin 461 ton tuz ve 3 ton solüsyon kullanıldı.

45 İHBAR ALINDI

Kar yağışı süresince İBB Komuta Merkezleri ve Çözüm Merkezine toplam 45 ihbar ve talep ulaştı. İhbarların büyük bölümünü yol ve sokak tuzlama talepleri oluştururken, ekiplerin müdahalesiyle kent genelinde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 63'E ÇIKTI

İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu gün içerisinde en yüksek yüzde 63 seviyesine ulaştı. Toplu ulaşımda ise İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir bağlantı yolunda, sabah erken saatlerde İstanbul Havalimanı’na ait özel güvenlik servis aracının kayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hafif yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

EVSİZ 1631 KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR

Soğuk hava koşulları nedeniyle 11 Kasım’dan bu yana sürdürülen kış hizmetleri kapsamında, sokakta yaşayan evsiz yurttaşlar sağlık kontrollerinin ardından İBB tesisleri ve anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. Hâlihazırda 552 evsiz vatandaş barınma hizmetinden yararlanırken, sezon başından bu yana toplam 1.631 kişi misafir edildi.

Öte yandan Veteriner Hizmetleri ekipleri de sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.