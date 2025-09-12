İBB’den 30 yaş üstü öğrenciler için yeni karar

İBB Meclisi, 11 Temmuz 2024’te 30 yaşından gün almış öğrencilerin toplu ulaşımdaki indirim oranını yüzde 10’a düşürmüştü.

İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi, 30 yaş üstü öğrencilere uygulanan farklı muameleye gerekçe gösterilmediğine hükmedip kararı iptal etmişti.

Mahkeme kararı bugün İBB Meclisi oturumunda gündeme geldi.

E-DEVLET ÇIKTISIYLA KANIT İSTENECEK

30 yaş üstü öğrenciler için ulaşım yeniden indirimli olacak. Fakat bu kez yönetmeliğe şu şartlar eklendi:

“Bu öğrenciler aktif şekilde eğitim gördüklerini, SGK bünyesinde çalışan veya işyeri sahibi, ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaş altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır.”

AKP grubu mahkeme kararının tam uygulanmadığı gerekçesiyle karara şerh koydu.