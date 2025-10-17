İBB’den alınan Gezi Parkı yeniden gündemde: İhaleye çıktı!

Taksim’deki Gezi Parkı, 2013 yılında ağaçların kesilerek Topçu Kışlası yapılmak istenmesine karşı başlayan protestolarla Türkiye’nin demokratik hafızasında yer etmişti.

12 Mart 2021’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen park, şimdi ihaleye çıkarılıyor.

3 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK

Halk TV'nin haberine göre Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, parkı “ticari işletme” vasfıyla özel işletmeye kiralamak için ihale açtı. Açık teklif usulüyle yapılacak ihale, 28 Ekim 2025 Salı günü saat 10.00’da, Beyoğlu Gümüşsuyu’ndaki Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek. İhale şartnamesine göre, parkın 3 yıl boyunca işletme hakkı verilecek.

Aylık muhammen kira bedeli ise 600 bin TL olarak belirlendi.

İBB'DEN ALINARAK VAKFA DEVREDİLMİŞTİ

Gezi Parkı, 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinden çıkarılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. Devir işlemi, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi gerekçe gösterilerek yapılmış ve mülkiyet “Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı” adına tescil edilmişti.

Bu karar, kamuoyunda “kamusal alanların özelleştirilmesi” tartışmalarını yeniden alevlendirmiş, İBB yönetimi ve sivil toplum örgütleri karara itiraz etmişti.

GEZİ'NİN ÖNEMİ

27 Mayıs 2013’te Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesine karşı başlayan protestolar kısa sürede tüm ülkeye yayılmış, Gezi Direnişi olarak tarihe geçmişti. Bugün Gezi Parkı yalnızca bir yeşil alan değil; ifade özgürlüğü, çevre bilinci ve demokratik katılımın sembolü olarak görülüyor.

Parkın ticari işletme statüsüyle ihaleye çıkarılması, yeniden kamusal alan tartışmalarını gündeme taşıdı.