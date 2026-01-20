İBB'den 'çalışanların haklarına' ilişkin açıklama: 'Sendikalar ve ilgili paydaşlarla diyalog kanalları açık tutulmaktadır'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), memurlar dahil tüm çalışanlarının özlük haklarını koruma ve geliştirmenin, süreklilik arz eden bir yönetim anlayışıyla yerine getirildiğini belirterek, "Çalışanlarımızın hassasiyetleri dikkatle takip edilmekte; sendikalar ve ilgili paydaşlarla diyalog kanalları açık tutulmaktadır. Bu çerçevede, çalışanlarımızın hiçbir hak kaybına uğramamasını esas alan yaklaşımımızdan taviz verilmeyecektir" denildi.

İBB'den, çalışanların yasal haklarına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye'nin, çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözetmeyi temel bir kurumsal sorumluluk olarak görmektedir. Türkiye’nin en büyük kamu kurumlarından biri olan İBB, memurlar dahil tüm çalışanlarının özlük haklarını korumayı ve geliştirmeyi, süreklilik arz eden bir yönetim anlayışıyla yerine getirmektedir.

Mevzuat çerçevesinde yürütülen değerlendirmeler kapsamında, bazı ek ödemelere ilişkin uygulamalar gözden geçirilmiştir. Bu süreçte, kanunun açıkça izin verdiği sosyal denge tazminatı ödemeleri yasal tavan üzerinden kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

İBB’nin yaklaşımı; çalışanlarını desteklerken, kurumu ve çalışanları hukuki sorumluluk altına sokabilecek uygulamalardan kaçınmaktır. Süreç, ilgili mevzuat ve denetim mekanizmaları doğrultusunda yürütülmektedir.

Çalışanlarımızın hassasiyetleri dikkatle takip edilmekte; sendikalar ve ilgili paydaşlarla diyalog kanalları açık tutulmaktadır. Bu çerçevede, çalışanlarımızın hiçbir hak kaybına uğramamasını esas alan yaklaşımımızdan taviz verilmeyecektir."