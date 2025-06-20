İBB'den kenelere karşı yaz mesaisi: İstanbul'da durum ne?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı kent genelinde sahada aktif mücadele yürütüyor. İstanbullulardan gelen talepler doğrultusunda, kene tespit edilen alanlara profesyonel ekiplerle hızlı müdahale gerçekleştirilirken, halk sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik birlikte gözetiliyor.

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Birimi, kent genelinde halk sağlığını korumaya yönelik vektör mücadelesine aralıksız devam ediyor. Özellikle yaz döneminde yoğunlaşan kene vakalarına karşı yürütülen çalışmalarda, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yerinde tespit yapılarak hızlı müdahale sağlanıyor.

Kene ile mücadelede, İstanbulluların keneyi kurumla paylaşması ve sağlık kuruluşlarından alınmış kene teması raporu sunması üzerine belirlenen noktalarda ilaçlama çalışması yürütülüyor. Bu sayede doğadaki yararlı canlılara zarar verilmeden, çevresel denge gözetilerek önlem alınması hedefleniyor.

“DOĞRU YÖNTEMLERLE BULAŞICI HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ”

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul’da da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alındığını belirtti. Eryiğit, “Keneleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak doğru ve hızlı müdahaleyle yayılımı önlemek, vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak ve KKKA gibi hastalıkların önüne geçmek mümkün” dedi.

Her kene ısırmasının KKKA anlamına gelmediğini vurgulayan Eryiğit, Türkiye’de son 20 yılda yaklaşık 15-20 bin KKKA vakası görüldüğünü, bu hastalığın her yıl ortalama bin kişide ortaya çıktığını ve yaklaşık 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.





“KENE YOĞUNLUĞU DÜŞTÜ, VAKA SAYILARI AZALDI”

Eryiğit, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2025 yılı verilerine göre kent genelinde 7 bin 2 kene ısırması vakasının sağlık kuruluşlarına bildirildiğini, bu vakaların yüzde 88’inin nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleştiğini belirtti. İBB’ye 2024 yılında bin 416 kene şikâyeti gelirken, bu rakamın 2025’te 898’e gerilediğini aktaran Eryiğit, “Bu düşüşte İBB’nin bilinçli ve hızlı müdahalesi etkili oldu” dedi.

“İSTANBUL’DA KKKA RİSKİ DÜŞÜK”

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin genellikle Hyalomma türü kenelerle taşındığını hatırlatan Eryiğit, İstanbul’da bu tür kenelerin yayılımının sınırlı olduğunu söyledi. İstanbul’un kuş göç yolları üzerinde bulunmasına rağmen göçmen kuşların şehir merkezinde uzun süre konaklamadığını kaydeden Eryiğit, “İstanbul’un kentsel ve nemli iklim koşulları, Hyalomma marginatum gibi türlerin kalıcı popülasyon oluşturmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle İstanbul’da KKKA riski göreceli olarak düşük” diye konuştu.

İBB’nin ilçe belediyeler ve ilgili kurumlarla koordineli çalıştığını vurgulayan Eryiğit, risk temelli ilaçlama stratejileriyle bu riski daha da azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

“KENELERDEN KORUNMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER”

Dr. Eryiğit, vatandaşlara kenelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak şu önlemleri sıraladı:

"Riskli alanlara gidilirken açık renkli, uzun ve vücudu örten kıyafetler tercih edilmeli; pantolon paçaları çorap içine sokulmalı. Dönüşte vücut kontrolü yapılmalı; kene görülürse çıplak elle dokunmadan, bez ya da eldivenle çıkarılmalı. Çıkarılamayan keneler için sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılmalı. Hasta kişilerin vücut sıvılarıyla temas edilmemeli, gerekli koruyucu ekipman kullanılmalı. Kene tutunan kişiler 10 gün boyunca KKKA belirtilerine karşı kendilerini izlemeli. Keneler kesinlikle ezilmemeli, patlatılmamalı ve üzerlerine kolonya dökülmemelidir."

İBB, yaz boyunca vektörlerle mücadele çalışmalarını sürdüreceğini, halk sağlığı için bilimsel, hızlı ve entegre müdahalelere devam edeceğini duyurdu.