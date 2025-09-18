İBB'den 'Kobani davası' açıklaması: 'Haberler gerçeği yansıtmıyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'Kobani davası'nda Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın beraat kararlarına belediyeden itiraz edildiğine yönelik haberleri yalanladı.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı görsel ve yazılı basın organlarında “Demirtaş ve Yüksekdağ’ın Kobani’deki beraat kararlarına İBB’den itiraz” başlığıyla spekülatif haberler yayımlanmıştır.

Kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen sokak eylemlerinde İBB’ye ait belediye otobüsü, itfaiye aracı vb. kamu mallarına zarar verildiği hususunda, Başbakanlık tarafından 2014 yılında tespit yapılmış, yargılamanın yapıldığı Mahkeme tarafından kamu zararı yönüyle davaya müdahil olunup olunmayacağı sorulmuş ve rutin bir işlem olarak davaya müdahil olunmuştur.

İlk Derece Mahkemesince verilen karar, davaya müdahil olan Bakanlıklar ve diğer kamu kurumları ile birlikte Kurumumuzca da istinaf edilmiştir. Belediyemizce Mahkemeye yapılan istinaf başvurusu sadece “kamu malına zarar verme” suçu bakımından ve bu suçtan yargılananlar yönündendir. Sayın Selahattin DEMİRTAŞ ve Sayın Figen YÜKSEKDAĞ’ın yargılandığı suçlar arasında “kamu malına zarar verme” bulunmadığından söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Ayrıca devam eden hukuki süreçte Kurumumuzun bir mağduriyetinin kalmadığı, dolayısıyla istinafın konusunun ortadan kalktığı değerlendirildiğinden, istinaftan vazgeçilecektir."