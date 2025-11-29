İBB’den kumpas şehidine vefa: Cem Aziz Çakmak Parkı açıldı

Kumpas davalarda hedef olan ve cezaevinde kansere yakalanarak 52 yaşında yaşamını yitiren Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak’ın adı Beşiktaş’ta yaşayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kararıyla Dikilitaş’ta bulunan parka Çakmak’ın adı verildi. Parkın açılış törenine İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı ve İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak katılırken Çakmak’ın ailesi, silah arkadaşları ve sevenleri de hazır bulundu. Park alanındaki büstün örtüsü Çakmak ailesi tarafından açılırken, açılış sonrası konuşan Cem Aziz Çakmak’ın eşi Sevgi Çakmak, “Cem’in adının yaşaması bizim 10 yıllık hayalimizdi. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Barbaros Büyüksağnak olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sevgi Çakmak

‘ADINI MİRAS BIRAKMIŞTI”

Eşinin hastalık sürecinde kendisine ve kızlarına “Benim sizlere bırakabileceğim maddi bir mirasım yok. Ancak size onurlu bir isim ve çok büyük bir aile bırakacağım demişti. Gerçekten de öyle oldu” dedi. “Cem üç şeyi duyguyla, coşkuyla severdi” diyen Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Bunlar vatanı, Bahriyesi ve Beşiktaş’ıydı. Cem bugün bu üç duygusuyla gökyüzünü buluşturmuş oldu” ifadelerini kullandı.

Cem Gürdeniz

‘ONLARI UNUTMUYORUZ’ MESAJI

“Türkiye’de ilk defa kumpas davaların şehidi, önemli bir ilin önemli bir ilçesinde onurlandırılıyor” diyen Gürdeniz, “Gönül isterdi ki bu ismi bir gemiye verelim ama inanıyorum ki bu da olacak. O günler mutlaka gelecek. En güzel gemilerimize de o kahramanlarımızın adı verilecek” temennisinde bulundu. İBB’nin hem kamusal, hem hukuksal hem de ahlaki boyutunda çok büyük bir iş yaptığını belirten Gürdeniz, “İBB böylece Türk halkına ‘Biz onları unutmuyoruz. İsimlerini en güzel yerde yaşatıyoruz’ mesajı vermiş oldu” dedi. Vatan deyince aklımıza toprak parçası bir alan geldiğini anımsatan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Oysa asıl vatan, vatana hizmet eden kahramanların daimi olarak yaşatıldığı ve çevresiyle bağ kurduğu, düşünsel değerlere dayalı bir kavramdır. Bu parkta emeği geçenler vatanı bir kez daha yaşattılar bugün” ifadelerini kullandı. Cem Aziz Çakmak’ın Beşiktaşlılığına dikkat çeken Çakmak’ın sınıf arkadaşı İbrahim Sütçü, “16 yaşında kulübe üye oldu, tutukluyken ziyaretlerimizde bile çoğunlukla Beşiktaş’ı sorardı. Divan kurulu üyesi olarak da aramızdan ayrıldı. Çakmak adının kulübün bir tesisinde de yaşatılmasını istiyoruz” çağrısında bulundu.

Ahmet Yavuz

‘CEM AMİRAL YAŞANANLARI KABULLENEMEDİ’

“Amiralimizi artık adını bile anmak istemediğimiz bir dava ile yitirdik” diyen İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak ise şu şekilde konuştu: “23 Şubat 2010’da, yine Beşiktaş’ta sözde bir savcının karşısına çıkması ile başladı süreç. İlk etapta 38 gün Hasdal’da tutuklu kalış, sonra salıveriliş. Nisan’da yakalama kararı, Temmuz’da yakalama kararı, ardından hep beraber 11 Şubat 2011, o kara günde tutuklanış, kızı Tuğçe’nin evliliğini kaçırma, ardından bu kötü hastalığa yakalanma, sonrasında infazın ertelenmesi ve yaşanan süreci biliyoruz. Cem Amiral bu süreci kabullenemedi. Sanıyorum ki bu hastalık da bu nedenle Cem Amiralimizi buldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı’ya, müdürlerimizden burada çalışan arkadaşlarımıza kadar herkes bu konuyu en başından beri sahiplendi. Onlara çok teşekkür ediyorum.” Konuşmaların ardından Deniz Harp Okulu 1983 mezunlarının özel olarak yaptırdığı montlar, günün anısına Sevgi Çakmak, Barbaros Büyüksağnak ve Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı’ya hediye edildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.