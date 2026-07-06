İBB’den LGS tercihlerine ücretsiz danışmanlık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla ücretsiz LGS Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri kuruyor. İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen hizmet kapsamında, öğrenciler ve veliler, 13-19Temmuz tarihleri arasında, alanında uzman rehber öğretmenlerden ücretsiz danışmanlık desteği alabilecek.

Konuyla ilgili İBB'den yapılan bigilendirmeye göre, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde, öğrencilerin ilgi alanları, başarı sıralamaları ve hedefleri doğrultusunda kendileri için en uygun lise tercihlerini yapabilmeleri amacıyla tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak.

Avrupa Yakası'nda Bakırköy, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy meydanda kurulacak Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezlerinde öğrenciler ve veliler, tercih sürecinin her aşamasında uzman eğitimcilerden birebir destek alma fırsatı bulacak.

DOĞRU TERCİH İÇİN KAPSAMLI DESTEK

İBB'nin uzman rehber öğretmenleri tarafından sunulacak danışmanlık hizmeti kapsamında, öğrencilerin başarı sıralamaları doğrultusunda kendilerine uygun okul seçenekleri değerlendirilirken, merkezi ve yerel yerleştirme sistemi hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılacak. Ayrıca merkezi tercih işlemlerinin nasıl ve nereden gerçekleştirileceği, nakil tercih süreçleri ve yerleştirme aşamalarına ilişkin rehberlik sunulacak. Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarını destekleyen İBB, öğrencilerin tercih dönemini daha sağlıklı yönetmeleri ve eğitim hayatlarını şekillendirecek önemli kararları uzman desteğiyle almalarını hedefliyor.

13-19 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA HİZMET VERECEK

Bakırköy ve Kadıköy'de kurulacak İBB LGS Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, 13-19 Temmuz tarihleri arasında her gün 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ücretsiz olarak sunulacak danışmanlık hizmetinden LGS'ye giren tüm öğrenciler ve velileri yararlanabilecek.

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, gençlerin eğitim hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olan lise tercih sürecini doğru ve bilinçli şekilde tamamlamalarına katkı sunmayı hedefliyor. Ücretsiz olarak sunulan tercih danışmanlığı hizmetiyle; öğrencilerin kendilerine en uygun eğitim kurumlarını tercih etmeleri desteklenirken, velilerin de süreç hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları amaçlanıyor.