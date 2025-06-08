İBB'den 'muhtarlara' yönelik iddialara yanıt: 'Yardımlar yasal, iddialar iftira niteliğinde'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Muhtarlık İşleri
Dairesi Başkanlığı ve Daire Başkanı Yavuz Saltık’a yönelik ortaya atılan
iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, “usulsüz destek”, “siyasi yönlendirme”, “seçim
rüşveti”, “cezalandırma” ve “terörle iltisak” başlıkları altında gündeme
getirilen söylemlerin gerçeği yansıtmadığı, söz konusu iddiaların tamamının
asılsız olduğu vurgulandı.
İBB açıklamasında, kamuoyunu yanıltmaya yönelik sistematik
bir karalama kampanyası yürütüldüğü ifade edilirken, iddialara karşı yasal
yollara başvurulacağı belirtildi.
''MUHTARLARA USULSÜZ DESTEK YALANI''
İBB’den yapılan
yazılı açıklamada, şu detaylara yer verildi:
''Yalan: İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı üzerinden
muhtarlara usulsüz destekler verildiği ve bunun siyasi çıkar için kullanıldığı,
Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın, 2024 yerel seçimleri öncesinde muhtarlara beyaz
eşya ve 200’er bin TL’lik market kartı dağıttı yalanı.
Gerçek: Bu iddia asılsızdır ve iftira niteliği taşımaktadır.
İBB, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca,
mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve muhtarlık hizmetlerinin niteliğinin
arttırılması için siyasi ayrım gözetmeden tüm mahalle muhtarlıklarına ayni
destek sağlamaktadır.
Bu destekler, muhtarlık hizmetlerinin yürütüldüğü binalarda
kullanılmak üzere; bilgisayar, klima, yazıcı, masa, sandalye gibi sadece hizmet
sunumuna yönelik araç ve gereçlerdir. Tüm destekler, resmi yazılarla ilçe
kaymakamlıklarına bildirilmiş, kayıt altına alınmıştır.
Mevzuata uygun olmayan hiçbir şekilde nakdi yardım
yapılmamıştır.
''MUHTARLAR SİYASİ AMAÇLA YÖNLENDİRİLDİ YALANI''
Yalan: İBB, muhtarları siyasi amaçla yönlendirmiş; parti
yelekleri giydirerek oy istemeye zorlamış, karşı çıkan muhtarları cezalandırmıştır
yalanı
Gerçek: Muhtarlar, mahallenin seçilmiş kamu temsilcileridir
ve hiçbir siyasi partinin aracı değildir. İBB’nin muhtarlarla kurduğu ilişki,
yalnızca yerel yönetim koordinasyonu ve hizmetin eşit ulaştırılması amacını
taşır.
Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı; mahalle ihtiyaçlarının
tespiti, acil yardımların iletilmesi ve halkla etkin iletişim sağlamak adına
muhtarlarla gönüllü temelli işbirlikleri yürütmektedir. Pandemi ve 6 Şubat
Depremleri gibi olağanüstü durumlarda bu işbirlikleri hayat kurtarıcı bir rol
oynamıştır.
Muhtarların siyasi kimlikleri üzerinden yürütülen bu
karalama kampanyası, aynı zamanda tüm mahalle halkını cezalandırma tehdidi
taşıyan tehlikeli bir algı operasyonudur.
''SEÇİM RÜŞVETİ YALANI''
Yalan: Ayni yardımlar adı altında yapılan dağıtımlar aslında
'seçim rüşvetidir' yalanı.
Gerçek: İBB’nin muhtarlar işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine
yaptığı ayni yardımlar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ve İBB Meclisi’nce kabul edilen Sosyal Yardım Esasları
Yönetmeliği’ne dayanır.
Yönetmeliğin 14. ve 16. maddelerinde, muhtarlıklarla
işbirliği yapılarak ayni yardımların dağıtılabileceği açıkça düzenlenmiştir. Bu
kapsamda adil, tarafsız ve ihtiyaca uygun şekilde dağıtılması kapsamında talep
eden tüm muhtarlar ile işbirliği yapılmıştır.
Yardımların içeriği ve yöntemi, yasal zeminde kamuya açık
şekilde yürütülmektedir.
Buna ek olarak İstanbul genelinde tüm muhtarlara, her yıl
bir malzeme olmak üzere, muhtarlık hizmet binalarında kullanılmak üzere ayni
destek sağlanmaktadır.
Bu sürecin 'rüşvet' olarak tanımlanması; sadece İBB
çalışanlarını değil, aynı zamanda seçilmiş muhtarları, 39 ilçe kaymakamını ve
kamu görevlilerini hedef alan ciddi bir iftiradır.
“MUHTAR CEZALANDIRILDI YALANI”
Yalan: Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı cezalandırıldı, depremzedelere
yardım gitmedi yalanı
Gerçek: İBB, sosyal yardımlarını birey ya da siyasi tercihe
göre değil, ihtiyaca ve talebe göre belirlemektedir. Muhtarlıklar, bölge
ihtiyaçlarını en iyi bilen aktörler olduğu için yardım süreçlerinde işbirliği
yapılan birimlerdir.
Ayrıca depremzede ailelere yardım ulaştırılmadığı iddiası,
gerçek dışı ve kamu vicdanını manipüle etmeye yönelik bir söylemdir. Basın
metninde ifadeleri bulunan, eski Muhtar İstanbul Büyükşehir Belediyesine resmi
olarak başvuruda bulunarak bilgilerinin İBB sisteminden silinmesini talep
etmiştir. Kendi talebine istinaden yapılan uygulamanın, İBB’nin taraflı
davranışı olarak tanımlanması gerçeği yansıtmamaktadır.
''TERÖR İLTİSAKI YALANI''
Yalan: İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık,
terörle iltisaklı kişileri işe aldı yalanı.
Gerçek: İddia edilen kişilere dair kamuya açık hiçbir yargı
kararı ya da resmi belge bulunmamaktadır. Kişilerin görevleri, İBB İnsan Kaynakları
Mevzuatı doğrultusunda yapılmaktadır.
Saltık’ın sosyal medya trol ağı kurduğu yönündeki iddialar da hiçbir
somut dayanağa sahip değildir.
Bu söylemler, kamu görevlileri hakkında sistematik olarak
yürütülen karalama kampanyalarının bir parçasıdır.
Bu yalan ve itibarsızlaştırma amaçlı haberle ilgili olarak
hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, hem de
bireysel olarak Yavuz Saltık, yargı yoluna başvuracak ve ilgili
kişi/kuruluşlara karşı hakaret, iftira ve kamuoyunu yanıltma gerekçeleriyle
dava açacaktır.''