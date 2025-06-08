İBB'den 'muhtarlara' yönelik iddialara yanıt: 'Yardımlar yasal, iddialar iftira niteliğinde'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Daire Başkanı Yavuz Saltık’a yönelik ortaya atılan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “usulsüz destek”, “siyasi yönlendirme”, “seçim rüşveti”, “cezalandırma” ve “terörle iltisak” başlıkları altında gündeme getirilen söylemlerin gerçeği yansıtmadığı, söz konusu iddiaların tamamının asılsız olduğu vurgulandı.

İBB açıklamasında, kamuoyunu yanıltmaya yönelik sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğü ifade edilirken, iddialara karşı yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

''MUHTARLARA USULSÜZ DESTEK YALANI''

İBB’den yapılan yazılı açıklamada, şu detaylara yer verildi:

''Yalan: İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı üzerinden muhtarlara usulsüz destekler verildiği ve bunun siyasi çıkar için kullanıldığı, Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın, 2024 yerel seçimleri öncesinde muhtarlara beyaz eşya ve 200’er bin TL’lik market kartı dağıttı yalanı.

Gerçek: Bu iddia asılsızdır ve iftira niteliği taşımaktadır.

İBB, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve muhtarlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılması için siyasi ayrım gözetmeden tüm mahalle muhtarlıklarına ayni destek sağlamaktadır.

Bu destekler, muhtarlık hizmetlerinin yürütüldüğü binalarda kullanılmak üzere; bilgisayar, klima, yazıcı, masa, sandalye gibi sadece hizmet sunumuna yönelik araç ve gereçlerdir. Tüm destekler, resmi yazılarla ilçe kaymakamlıklarına bildirilmiş, kayıt altına alınmıştır.

Mevzuata uygun olmayan hiçbir şekilde nakdi yardım yapılmamıştır.

''MUHTARLAR SİYASİ AMAÇLA YÖNLENDİRİLDİ YALANI''

Yalan: İBB, muhtarları siyasi amaçla yönlendirmiş; parti yelekleri giydirerek oy istemeye zorlamış, karşı çıkan muhtarları cezalandırmıştır yalanı

Gerçek: Muhtarlar, mahallenin seçilmiş kamu temsilcileridir ve hiçbir siyasi partinin aracı değildir. İBB’nin muhtarlarla kurduğu ilişki, yalnızca yerel yönetim koordinasyonu ve hizmetin eşit ulaştırılması amacını taşır.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı; mahalle ihtiyaçlarının tespiti, acil yardımların iletilmesi ve halkla etkin iletişim sağlamak adına muhtarlarla gönüllü temelli işbirlikleri yürütmektedir. Pandemi ve 6 Şubat Depremleri gibi olağanüstü durumlarda bu işbirlikleri hayat kurtarıcı bir rol oynamıştır.

Muhtarların siyasi kimlikleri üzerinden yürütülen bu karalama kampanyası, aynı zamanda tüm mahalle halkını cezalandırma tehdidi taşıyan tehlikeli bir algı operasyonudur.

''SEÇİM RÜŞVETİ YALANI''

Yalan: Ayni yardımlar adı altında yapılan dağıtımlar aslında 'seçim rüşvetidir' yalanı.

Gerçek: İBB’nin muhtarlar işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine yaptığı ayni yardımlar, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İBB Meclisi’nce kabul edilen Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği’ne dayanır.

Yönetmeliğin 14. ve 16. maddelerinde, muhtarlıklarla işbirliği yapılarak ayni yardımların dağıtılabileceği açıkça düzenlenmiştir. Bu kapsamda adil, tarafsız ve ihtiyaca uygun şekilde dağıtılması kapsamında talep eden tüm muhtarlar ile işbirliği yapılmıştır.

Yardımların içeriği ve yöntemi, yasal zeminde kamuya açık şekilde yürütülmektedir.

Buna ek olarak İstanbul genelinde tüm muhtarlara, her yıl bir malzeme olmak üzere, muhtarlık hizmet binalarında kullanılmak üzere ayni destek sağlanmaktadır.

Bu sürecin 'rüşvet' olarak tanımlanması; sadece İBB çalışanlarını değil, aynı zamanda seçilmiş muhtarları, 39 ilçe kaymakamını ve kamu görevlilerini hedef alan ciddi bir iftiradır.

“MUHTAR CEZALANDIRILDI YALANI”

Yalan: Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı cezalandırıldı, depremzedelere yardım gitmedi yalanı

Gerçek: İBB, sosyal yardımlarını birey ya da siyasi tercihe göre değil, ihtiyaca ve talebe göre belirlemektedir. Muhtarlıklar, bölge ihtiyaçlarını en iyi bilen aktörler olduğu için yardım süreçlerinde işbirliği yapılan birimlerdir.

Ayrıca depremzede ailelere yardım ulaştırılmadığı iddiası, gerçek dışı ve kamu vicdanını manipüle etmeye yönelik bir söylemdir. Basın metninde ifadeleri bulunan, eski Muhtar İstanbul Büyükşehir Belediyesine resmi olarak başvuruda bulunarak bilgilerinin İBB sisteminden silinmesini talep etmiştir. Kendi talebine istinaden yapılan uygulamanın, İBB’nin taraflı davranışı olarak tanımlanması gerçeği yansıtmamaktadır.

''TERÖR İLTİSAKI YALANI''

Yalan: İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, terörle iltisaklı kişileri işe aldı yalanı.

Gerçek: İddia edilen kişilere dair kamuya açık hiçbir yargı kararı ya da resmi belge bulunmamaktadır. Kişilerin görevleri, İBB İnsan Kaynakları Mevzuatı doğrultusunda yapılmaktadır. Saltık’ın sosyal medya trol ağı kurduğu yönündeki iddialar da hiçbir somut dayanağa sahip değildir.

Bu söylemler, kamu görevlileri hakkında sistematik olarak yürütülen karalama kampanyalarının bir parçasıdır.

Bu yalan ve itibarsızlaştırma amaçlı haberle ilgili olarak hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, hem de bireysel olarak Yavuz Saltık, yargı yoluna başvuracak ve ilgili kişi/kuruluşlara karşı hakaret, iftira ve kamuoyunu yanıltma gerekçeleriyle dava açacaktır.''