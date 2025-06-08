İBB'den öğrenciler ve çalışanlar için 'Vapur Çalışma Alanları' projesi: 'Kendi imkanlarımızla hayata geçirdik'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları’nın ''Vapur Çalışma Alanları'' projesinde, öğrencilere ve çalışanlar için deniz manzarası eşliğinde çalışma imkânı sağlayacak alanlar tasarlandı.

İlk olarak İsmail Hakkı Durusu vapurunda hayata geçirilen alan, yolcuların kullanımına açıldı.





Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, “Biz öğrenci ve çalışanlar için yarattığımız bu ortamla aynı zamanda İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkarmalarını da istedik” dedi.

Şeneler, konuya ilişkin şunları kaydetti:

''Aslında iskelelerimizde bulunan Vapur Kafelerimizde kütüphane ortamıyla çalışma alanı sağlıyorduk. Şimdi vapurlarımızın içinde de oluşturmaya başladık. COVID döneminde insanlar uzaktan çalışmaya alıştı. Şimdi ise işten çıkıp eve dönerken veya okula giderken böyle alanlara ihtiyaç duyabiliyorlar, çalışanlar bazen işlerini yetiştiremeyebiliyor. Bu alanlar sayesinde vapurda çalışıp eve iş götürmek zorunda kalmayacaklar.”

“KENDİ İMKANLARIMIZLA…”

“Projelerini yetiştirmek isteyen öğrencilerimizin bilgisayarlarını, telefonlarını şarj edebileceği ve ses izolasyonu sayesinde konsantre olabileceği ortamlar oluşturduk. İBB Wifi hizmetinden de yararlanabilirler. Çalışanlar da bu alanlarda toplantılarını rahatlıkla yapabilir. Biz öğrenci ve çalışanlar için yarattığımız bu ortamla aynı zamanda İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkarmalarını da istedik.

Kendi tersanemiz var, bu projeyi kendi imkanlarımızla hayata geçiriyoruz. Zaman içinde bu uygulamayı mümkün olan tüm vapurlarımıza yaymayı planlıyoruz.''



