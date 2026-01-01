İBB’den yeni yılda kar seferberliği: 3 bin 834 personel, bin 355 araçla mücadele

İstanbul’da yeni yılın ilk saatleriyle birlikte etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele ekipleri seferber oldu. Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) ziyaret ederek sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kentin genel durumuna ilişkin teknik ekipten brifing aldı. Kent genelinde ulaşımın aksamaması için 3 bin 834 personel ve bin 355 araç–iş makinesiyle yoğun mesai sürdürüldüğü açıklandı. Ekiplerin karla mücadele kapsamında 2 bin 484 ton tuz kullandığı, çalışmaların gece boyunca devam ettiği bildirildi.

Karla karışık yağmur ve kar yağışı İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sıcaklık sıfırın altına düştü, yer yer buzlanma gözlendi.

KAR ÖZELLİKLE BOĞAZ HATTINDA ETKİLİ OLDU

Konuya ilişkin İBB açıklamasına göre, kar yağışının ilk olarak Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer çevresinde başladı, ilerleyen saatlerde Boğaz hattı ve Anadolu Yakası geneline yayılarak aralıklı ve kuvvetli şekilde görüldü. Yaklaşık 4 saat süren yağış boyunca Sarıyer ve Beykoz’da yer yer 5 cm kar kalınlığı ölçülürken, bölgede buzlanma ve don olayları yaşandı. Gece boyunca kar ve buzlanma nedeniyle İBB 153 hattına 413 ihbar ulaştı. Ağırlıklı olarak Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan, Ümraniye, Şile, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinden gelen talepler ekipler tarafından kısa sürede karşılandı.

İBB SAHADA: 3 BİN 834 PERSONEL, BİN 355 ARAÇ GÖREVDE

Açıklamaya göre, İBB, 31 Aralık saat 19.00’dan itibaren AKOM koordinasyonunda geniş ölçekli çalışma başlattı. Kent genelinde ulaşımın aksamaması için 3 bin 834 personel ve bin 355 araç–iş makinesiyle yoğun mesai sürdürüldü. Ekiplerin karla mücadele kapsamında 2 bin 484 ton tuz kullandığı, çalışmaların gece boyunca devam ettiği bildirildi. Yaklaşık bir haftadır süren olumsuz hava koşullarına karşı tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

SOĞUKTA SOKAKTA KALANLAR İÇİN SICAK KONAKLAMA

İBB’nin kış ayına yönelik sosyal destek programı da aktif biçimde işletiliyor. Zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle sokaktan alınan yurttaşlar sağlık kontrolü sonrası Darülaceze koordinasyonunda İBB tesisleri ve anlaşmalı otellere yerleştiriliyor. Şu an itibarıyla 589 evsiz vatandaşın konaklama merkezlerinde misafir edildiği açıklandı.

Karla mücadele için belediyenin kış hazırlığına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre İBB; 11 bin 42 personel, 3 bin 492 araç ve iş makinesi (755’i kar küreme/tuzlama aracı) 370 bin ton tuz stoğu ile çalışıyor. Ayrıca solüsyon üretim sistemleri, buzlanma erken uyarı ağı, köy yolları için traktörler ve kurtarıcı vinçler aktif görev yapıyor.

KAR GEÇİCİ, BUZLANMA RİSKİ SÜRÜYOR, HAFTA SONU 15 DERECE

Meteorolojik verilere göre sıcaklıkların bugün -1 ila 3 derece arasında seyretmesi, kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi, ancak buzlanma ve don olaylarının cuma sabahına kadar devam etmesi bekleniyor. Hafta sonuna gelindiğinde ise güneyli rüzgârların etkisiyle sıcaklıkların yükselerek 15 dereceye kadar çıkacağı, kentte baharı andıran bir hava yaşanabileceği değerlendiriliyor.