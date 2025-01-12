Yayınlanma: 12.01.2025 - 14:08

Güncelleme: 12.01.2025 - 14:08

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekonomik krizin getirisi enflasyon, artan yoksulluk gibi nedenleri göz önünde bulundurarak yeni evlenen çiftelere verdiği maddi desteği artırdı. Peki, İBB evlilik desteği ne kadar? İBB evlilik desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

İBB EVLİLİK DESTEĞİ NE KADAR?

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekonomik krizin getirisi enflasyon, artan yoksulluk gibi nedenleri göz önünde bulundurarak yeni evlenen çiftelere verdiği maddi desteği artırdı. 15 bin TL olan “Evlilik Desteği” paketini 30 bin TL’ye çıkardı.

EVLİLİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

“Evlilik Desteği” için başvurular; Alo 153 Çözüm Merkezi, İstanbul Senin Uygulaması ya da Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) kanalları üzerinden yapılabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

“Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;

TC vatandaşı olması,

İstanbul’da ikamet etmesi,

Çiftlerin her birinin 18 yaş üstü olması,

Medeni durumunun “evli” ibaresi haricinde olması,

Birden fazla evlilik yardımı başvurusunun bulunmaması,

Nikâh tarihinin başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün sonra olması.

DESTEK SÜRECİ NASIL?

Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor.

Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadın olan kişiye veriliyor.

Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul’da olması yeterli. İstanbul’da yaşayan kişi başvuru sahibi oluyor.

Başvuruda bulunan kişilerin sosyal destek ihtiyacı evrak kontrolü ile sağlanıyor.

Nakit Destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.

Evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin İstanbul’da olması şartı isteniyor.