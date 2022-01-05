İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında, silahının kabzasıyla saldırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da bir alışveriş merkezine (AVM) gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk park meselesi yüzünden bir vatandaşla kavga etti. Öztürk elindeki silahla kavga ettiği şahsı darp etti. Savcılık yapılan şikayet ve görüntüler üzerine Öztürk hakkında soruşturma başlattı.
İHA'nın aktardıklarına göre, geçen hafta bir AVM'ye giden İlker Öztürk otomobilini park etmek için bir süre yol kenarında bekledi. Yol üzerinde bekleyen Öztürk, alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Vedat Sevimli ile sözlü tartışmaya girdi. Otomobilinden inen Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün kullandığı otomobile doğru yürüdü. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Öztürk elinde tabancasıyla otomobilinden indi. Çevredeki vatandaşlar Öztürk’ün elindeki tabancayı almak istediği öne sürüldü. Ancak Öztürk tabancasının kabzasıyla tartıştığı Vedat Sevimli'nin başına vurduğu iddia edildi. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ile de tartışan Öztürk bir süre sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden kaçmak istediği öne sürüldü. Ancak güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkamadan yakalandı.
Yaşanan olayın ardından savcılığa giderek şikayetçi olan Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün başına silah dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın ateş almadığını iddia ederek şikayetçi oldu. Savcılık yapılan şikayet ve görüntüler üzerine soruşturma başlattı
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