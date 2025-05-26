İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 4. dalga operasyonunda ikinci kez aynı suçlamayla gözaltına alındı. Peki, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay kimdir? Arif Gürkan Alpay neden gözaltına alındı?

ARİF GÜRKAN ALPAY KİMDİR?

1 Aralık 1976’da İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Daha sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Dış Hatlar Terminal şantiyesinde işe başladı. 1999-2009 yılları arasında Kıraç İlk Kademe Belediyesi’nde, 2009-2015 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nde çeşitli kadrolarda yöneticilik yaptı. 2015 yılından itibaren Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü ve ardından Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 17.07.2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken 04.09.2020 tarihi itibarı ile Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmıştır.

ARİF GÜRKAN ALPAY ÖZEL HAYATI

Arif Gürkan Alpay, Evli ve iki çocuk babasıdır.

ARİF GÜRKAN ALPAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 45 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, dün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi. Alpay’a “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları isnat edildi.