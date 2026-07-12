İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy cezaevinde felç geçirdi ama tahliye edilmedi

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında, belediye başkanlarıyla beraber bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan çok sayıda bürokrat ve görevli, cezaevinde sağlık sorunlarıyla yüzleşiyor. Operasyonlar kapsamında, Mayıs 2025’te gözaltına alınıp tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy da yaşadığı sağlık sorunlarına karşın hâlâ cezaevinde bulunan tutuklulardan bir tanesi. Silivri Cezaevi’ndeki tutukluluğunda 13 buçuk ayı geride bırakan Aksoy, Aziz İhsan Aktaş dosyası kapsamında “suç örgütü üyeliği” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanırken Aktaş’a yönelik dosyadan ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik dosya kapsamında tutuklu yargılanıyor.

Tutukluluk süreci öncesinde de yoğun sağlık sorunları yaşayan Aksoy, dört ay önce boyun omurgasındaki iltihap nedeniyle cezaevinde sağ bacağı ve kolundan felç geçirdi. Aksoy, ameliyat esnasında entübe edilirken son anda yapılan solunum müdahalesiyle yaşama geri döndürüldü. Fizik tedaviye erişebilmek için ise kelepçeli olarak zırhlı araca bindirilerek toplamda beş saatlik yol kat ediyor. Ancak Aksoy’un sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirten ailesi ve avukatlarının aktardığına göre, Aksoy’un hem felç durumu hem de şiddetli ağrıları devam ediyor.

Aksoy’un yargılandığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik açılan dava yarın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlayacak.