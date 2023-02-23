İBB güçlendirmek için İller Bankası'ndan kredi buldu ama onay çıkmıyor!
İstanbul’un en eski metrosu Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattının büyük bir depremde yıkılma riski taşıyan viyadüklerini güçlendirmek için İBB’nin İller Bankası’na yaptığı kredi başvurusuna 2022 yılının ağustos ayından beri onay beklendiği ortaya çıktı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, “İstanbul’un en eski metrosu M1A hattı deprem sonrası lojistik olarak önemli bir alternatif olan Atatürk Havalimanı’na ulaşımı sağlıyor. M1A hattı viyadüklerinin depreme karşı güçlendirilmesiyle ilgili tüm detay projeleri hazır, kredisi için İller Bankası’nın onayı bekleniyor” dedi.
(Pelin Alpkökin)
"GÜÇLENDİRME YAPILMALI"
Trafik ve yol güvenliği uzmanı ve İBB İYİ Parti Grubu Sözcüsü Dr. Suat Sarı ise “Ulaştırma bakanı geçen gün ‘480 tane köprü ve viyadükte işlemlere başladık’ dedi. Kimse bilmiyor ne olduğunu. Bakanlığın sorumluluğu altındaki İstanbul’daki köprü ve viyadüklerin ne olduğunu çok net bilmiyoruz. Bu acil bir durumdur. İller Bankası’nın bu krediyi bir an önce vermesi lazım” açıklamasını yaptı.
(Suat Sarı)
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyza Taşkın da “Köprü, viyadük, üst geçit ve alt geçitlerin önemli bir kısmı 1999 Marmara depreminden sonra elden geçti, bazı güçlendirmeler yapıldı. Metrolar çok önemli. İnsanların çok kullandığı bir şey. Bunların hepsinin elden geçmesi lazım” diye konuştu.
(Beyza Taşkın)
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