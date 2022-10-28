İstanbul Havalimanı'nda 'Viyadük Altındaki Rüyalar' sergisi

28 Ekim 2022 Cuma, 17:47

Dünyanın küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havaliman'nda kültür ve sanat alanında da projelerde adından söz ettirmeye başladı.

Kültür ve sanat alanında yapılan tüm çalışmaları İGART çatısı altında toplayan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sanatseverleri eserlerle buluşturdu. İGART sanat projeleri yarışmalarının ilk fazı kapsamında finale kalan 13 eser, havalimanı dış hatlar arındırılmış salonda bulunan bir alanda sergilendi. Yolcular sergiyi Sergi 2023 Ocak ayı sonuna kadar İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar A-B Knuckle’da ziyaret edilebilecek. Açılışına İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İGART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf ve diğer ilgililer katıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR

Sergi açılışında bir konuşma yapan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Burada bir vizyon var. Bugün burada küçük çaplı etkinlik bu vizyonun bir parçası. Burası sadece Türkiye'nin sadece ekonomisine ticaretine katkıda bulunmakta kalmayıp, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını da katkıda bulunmayı amaçlıyor. Medeniyet dediğimiz ayrıntıda gizlidir dediğimiz bu çalışmadır" diye konuştu.

BU ALANDA 12 AY KESİNTİSİZ SANAT OLACAK

İGAART projesinin İstanbul Havalimanı'nın dünyaya kültür ve sanat açısından yaptığı açılım olduğunu ifade eden İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Biz bu havalimanın sadece yolcu ve kargo için aktarma merkezi olmasını istemiyoruz. Aynı zamanda sanatın ve kültürün dünyadaki elçileri tarafından bulaşabileceği bir nokta olmasını istiyoruz. Bu kapsamında İGAART projesini hayata geçirdik. Ilk yarışmamızı da bu sene başında tamamladık ve şu anda plazada viyadüğün altında üretim devam ediyor. Birkaç hafta içinde bu eseri yolcularımız çıplak gözle görebilecek. Bugün içinde bulunduğumuz mekanda yurt içinde ve yurt dışından genç sanatçılarımızın eserlerini dünyayla buluşturuyoruz. Bu alanda 12 ay boyunca kesintisiz, sanatla paydaşları buluşturacağız" dedi.