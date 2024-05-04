İBB, 'Harita İstanbul' uygulamasını hizmete sundu

Yayınlanma: 04.05.2024 - 15:53

Güncelleme: 04.05.2024 - 15:53

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 16 milyon İstanbullunun hayat kalitesini yükseltmeyi ve kent yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen hizmetlerin arasında yer alan uygulama, harita.istanbul adresinden web ve mobil uyumlu olarak herkesin erişimine açıldı.

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşım ile tasarlanan uygulama; İstanbul meraklılarının kenti yakından tanımasını sağlayan tematik haritalar, katmanlar menüsü, zaman çizelgesi ile uydu arşivi ve 360° güncel sokak görüntülerini içeren özellikleri ile ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER YAPAY ZEKÂ İLE TASARLANIYOR

'Harita İstanbul'da yapay zekâ teknolojisi kullanılarak geliştirilen arama motoru ile istenilen yeri bulmak daha hızlı ve daha kolay hale getirildi. Yeni rotalama özelliği sayesinde birden çok nokta için rota oluşturulabilirken, yakınımda ara fonksiyonu ile 500m-10km arasında filtreleme yaparak detaylı arama yapmak da mümkün.

GÜNCEL VE GÜVENİLİR VERİLERLE İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN REHBER UYGULAMA

Güncel, güvenilir canlı trafik verisi ve hava durumu ile İstanbul’un dinamik ritmini yakalayan Harita İstanbul, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlıca cevap vererek yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

İSTANBUL’U 3 BOYUTLU KENT MODELİYLE FARKLI AÇILARDAN KEŞFET

Dijitalleşen kamu hizmetlerinin öncü ve özgün bir örneği olan Harita İstanbul uygulamasının 3B özelliği ile kullanıcılar, İstanbul’un 3 boyutlu modelinde diledikleri gibi gezebiliyor, mobil cihazlarda, cihazı döndürerek 3 boyutlu modelde şehre farklı açılardan bakabiliyor.

Mekânsal veri uzmanlarının çalışmaları ile kentin güncel ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi çözümlerle geliştirilen Harita İstanbul uygulaması meraklılarını keşfe bekliyor.

Yeni uygulama ile İstanbul’daki tarihi ve kültürel mekânlar hakkında bilgi almak, keşfet menüsüyle; anlık hava ve trafik durumu, trafik kameraları, şarj istasyonları ve güncel İSPARK verilerine erişebilmek de mümkün.