İBB Huzurevi'nde bayramlaşma... Nuri Aslan, İmamoğlu'nun mesajını iletti: 'Bugün aranızda olmayı her şeyden çok istiyordu'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde, İBB Kartal Huzurevi’nde bulunan yaş almış yurttaşlarla kahvaltıda buluştu.

Programa İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, Meclis Üyeleri de katıldı.

İMAMOĞLU'NUN SELAMLARINI İLETTİ

Kahvaltı öncesi söz alan Başkanvekili Nuri Aslan, sözlerine 19 Mart operasyonuyla tukuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başladı.

Aslan, “Bu mübarek bayram gününde, sizlerle aynı sofranın etrafında diz dize, gönül gönüle olmanın huzuru içerisindeyim” diye konuştu.

"EKREM BAŞKANIMIZIN KUCAK DOLUSU SEVGİLERİNİ, HÜRMETLERİNİ GETİRDİM"

Aslan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ben, Ekrem Başkanımızın emanetini devralırken bir söz vermiştim: ‘Artık benim 16 milyon anam, babam var’ demiştim. İşte bu yüzden evlatlık vazifemi yapmak üzere sizlerin yanındayım. Ramazan’ın ilk gününde, haksız bir şekilde bizlerden ayrı tutulan, İstanbul’un seçilmiş Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ve yol arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Sizlere Ekrem Başkanımızın kucak dolusu sevgilerini, hürmetlerini ve ‘Büyüklerimin ellerinden öperim’ mesajını getirdim."

"ADALET ER YA DA GEÇ TECELLİ EDECEK, BU HAKSIZ AYRILIK SON BULACAKTIR”

"Bugün burada, aranızda olmayı her şeyden çok istiyordu. Biliyoruz ki; adalet er ya da geç tecelli edecek, bu haksız ayrılık son bulacaktır. İnşallah Kurban Bayramı’nda, Ekrem Başkanımızla birlikte, bayram neşesini çok daha gür bir sesle, hep beraber yaşayacağız. İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü’ne bağlı huzurevlerimizde misafir ettiğimiz sizleri, İBB ailemizin en değerli, en saygıdeğer fertleri olarak görüyoruz. Sizler İstanbul’un hafızası. Ülkemizin emeği, birikimisiniz. Bizler, sizlerin hayır dualarıyla ayakta kalıyoruz. Ve sizler daha iyi koşullarda yaşayın diye çok çalışıyoruz."

“HİZMETLERİMİZİ HER GEÇEN GÜN DAHA İLERİYE TAŞIYORUZ”

"Belediyemiz uhdesinden bulunan: Kayışdağı Kampüsü, Yaşam Evleri, İBB Kartal Yaşlı Bakım Merkezi, Abdullah ve Nerime Turan Huzurevi ve Tuzla Bakım ve Huzurevinde ikamet eden; yüzlerce kıymetli büyüğümüze sıcak, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı sunuyoruz. Ama biz biliyoruz ki mesele sadece verilen hizmet ile alakalı değil. Mesele; ilgi, saygı ve gönül bağıdır. Bu anlayışla çalışmalarımızı büyütüyor, hizmetlerimizi her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Kayışdağı’ndaki huzurevimizi 2027 yılında tamamlayarak, daha modern, daha güçlü bir altyapıyla hizmete sunacağız. Aynı zamanda; Maltepe Alzheimer Gündüz Yaşam Evi, Pendik Velibaba Yaşam Köyü, Darülaceze Sevgi ve Şefkat Huzur evi, Kayışdağı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Kadıköy Yaş Alanlar Kulübü, gibi projelerimizi de bir hayata geçireceğiz."

“SİZLERİN ÖZVERİSİ, BU KENTİN VİCDANINI AYAKTA TUTUYOR”

"Sözlerimin sonunda; misafir ettiğimiz büyüklerimizin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için gece gündüz emek veren tüm İBB çalışanlarımıza da yürekten teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin özverisi, bu kentin vicdanını ayakta tutuyor; devlet kurumlarına olan güven daha da artıyor. Bu duygularla; hepinize teşekkür ediyor, sizlerin ve kıymetli ailelerinizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Konuşmaların ardından İBB Orkestralar Müdürlüğü’nün canlı müzik dinletisinde kahvaltıya geçildi. Program toplu anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.