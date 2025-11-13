İBB iddianamesinde örgüt lideri yapılmıştı: Hüseyin Gün'de 'İstanbul Senin' çelişkisi

4 Temmuz'da, bir CİMER şikayeti üzerine sessiz sedasız casusluk suçlamasıyla tutuklanan Gün, 27 Ekim'de "casusluk soruşturması" kapsamında Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ile birlikte "siyasi casusluk" suçundan bir kez daha tutuklandı.

Gün ve çeşitli İBB çalışanları, "yolsuzluk soruşturması" kapsamında ise İBB'nin 2021 yılında kullanıma sunduğu "İstanbul Senin" uygulaması aracılığıyla milyonlarca kişinin bilgilerinin izinsiz şekilde ABD ve Almanya'daki sitelere gönderildiği iddiasıyla suçlandı.

DİKKAT ÇEKEN 'TEKNİK DETAY' SUÇLAMASI

İBB İddianamesinde veri sızıntısıyla gündeme gelen "İstanbul Senin" uygulamasının teknik detaylarının Gün tarafından hazırlandığının belirtilmesi dikkat çekti. İlgili kısımda, İstanbul Senin uygulaması için ".. teknik detayları Hüseyin GÜN tarafından hazırlanan" ifadelerine yer verildi. 4 Temmuz'da tutuklanan ve 25 Ekim'de verdiği etkin pişmanlık ifadesiyle İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan'ın tutuklandığı "casusluk soruşturmasını" şekillendiren Gün ise son ifadesinde "İstanbul Senin" uygulamasından hiçbir şekilde sorumlu olmadığını söylemişti.

Gün, ifadesinin ilgili kısmında "(İBB'ye yaptığım) Bu sunum daha sonra benim dahilimim olmadığı İstanbul Senin uygulamasına çok benzer nitelikteydi. Fakat dediğim gibi ben bu uygulamaya dahil olmadım" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞMEDEN İKİ YIL SONRA KULLANIMA AÇILDI

2019'da Ekrem İmamoğlu ile 9 dakika süren bir görüşme yaparak fotoğraf çektiren Gün, İBB'ye satmak istediği hizmet için İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve çeşitli İBB çalışanlarıyla 3 Eylül 2019'da toplantı yaptı. Gün'ün İBB'ye yaptığı sunum beğenilmezken verdiği fiyat da yüksek bulunmuş ve Gün ile İBB cephesi arasında bir daha görüşme gerçekleşmemişti. Gün'ün teknik detaylarını hazırladığı öne sürülen ve veri sızıntısı iddialarının merkezinde yer alan İstanbul Senin uygulaması ise söz konusu görüşmeden iki yıl sonra, 2021 yılında yurttaşların kullanımına açıldı.