İBB itfaiye daire başkanı duyurdu... Küçükçekmece'de bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 11:20
İBB itfaiye daire başkanı duyurdu... Küçükçekmece'de bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.

Canlı yayında konuşan Albayrak, "Gördüğümüz ama irtibat kuramadığımız, canlı olmasıyla ilgili hiçbir belirti olmayan bir vatandaşımız var" ifadelerini kullandı. 


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