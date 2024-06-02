İBB itfaiye daire başkanı duyurdu... Küçükçekmece'de bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 11:20

Güncelleme: 02.06.2024 - 11:20

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.

Canlı yayında konuşan Albayrak, "Gördüğümüz ama irtibat kuramadığımız, canlı olmasıyla ilgili hiçbir belirti olmayan bir vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.