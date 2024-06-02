İBB itfaiye daire başkanı duyurdu... Küçükçekmece'de bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.
Canlı yayında konuşan Albayrak, "Gördüğümüz ama irtibat kuramadığımız, canlı olmasıyla ilgili hiçbir belirti olmayan bir vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.
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