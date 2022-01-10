İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar Bektaşilere hakaret etti

10 Ocak 2022 Pazartesi, 23:21

AKP Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmasında Bektaşiler hakkında söylediği sözler tepkilere yol açtı.

"AYNI BEKTAŞİLERİN HAYAT OKUMASI GİBİ"



Kaynar, konuşmasında, "Tahsislerle ilgili gelen talebin tamamını okumadı. Aynı Bektaşilerin hayat okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar" dedi. Kaynar'ın sözlerine üzerine tepkiler gecikmedi.

Tepkilerin ardından Kaynar, maksadını aştığını söyleyerek özür diledi.



