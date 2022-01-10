İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar Bektaşilere hakaret etti
AKP Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar'ın Bektaşiler hakkındaki hakareti büyük tepki çekti. Kaynar, konuşmasında "Tahsislerle ilgili gelen talebin tamamını okumadı. Aynı Bektaşilerin hayat okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar" dedi.
AKP Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmasında Bektaşiler hakkında söylediği sözler tepkilere yol açtı.
"AYNI BEKTAŞİLERİN HAYAT OKUMASI GİBİ"
Kaynar, konuşmasında, "Tahsislerle ilgili gelen talebin tamamını okumadı. Aynı Bektaşilerin hayat okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar" dedi. Kaynar'ın sözlerine üzerine tepkiler gecikmedi.
Tepkilerin ardından Kaynar, maksadını aştığını söyleyerek özür diledi.
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Ekonomistlerden 'Mayıs' uyarısı
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Vaka sayısı korkutan seviyede
- 250 bin TL'lik dava sonrası ilk açıklama
- Galatasaray'da 7 ayrılık daha...
- Şentop'un HDP çıkışı Nebati'yi kızdıracak
- Avustralyalı tenisçiden üzücü haber