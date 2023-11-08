İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın aracı kaza yaptı: 1 kişi yaşamını yitirdi
İBB Meclis Üyesi CHP’li Süleyman Nadir Ataman'ın Adem Ok yönetimindeki aracı dün gece kaza yaptı. Kazada, zihinsel engelli bir kişi hayatını kaybederken Ataman ve şoförü Ok ise yaralandı.
Anadolu Otoyolu’nun Düzce Turaplar mevkisinde saat 00.00 sıralarında Ankara istikametine ilerleyen Adem Ok yönetimindeki 34 GA 5628 plakalı otomobil ismi öğrenilemeyen zihinsel engelliye, ardından da bariyerlere çarptı.
Otomobilin çarptığı zihinsel engelli kişi kaza yerinde ölürken araçta bulunan İBB Meclis Üyesi CHP’li Süleyman Nadir Ataman ve şoförü Adem Ok ise yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitiren zihinsel engelli kişinin cansız bedeni savcılık ve polisin incelemesinin ardından morga kaldırılırken, tedaviye alınan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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