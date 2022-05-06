İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, gündemi değerlendirdi: AKP sonunu hazırlıyor

06 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, belediyenin çalışmalarını ve Cumhur İttifakı’nın İBB’ye yönelik engelleme girişimlerini değerlendirdi.

EKONOMİK BOYUT

İBB Meclisi’nde gelir artırıcı kararların AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğine vurgu yapan Subaşı, “Açıktan yapılan engellemeler var. Yani bir kararı aldırmama, geciktirme. Bir de ekonomik boyutu var. Ekonomik krizin bütün iktisadi yükünü belediyenin üzerine yükleyip vatandaşı etkilemiyormuş gibi bir hava çıkarmaya çalışıyorlar. Ekonomik olarak belediyeyi zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale getirmek istiyorlar” diye konuştu.

Örnek olarak nisan ayı belediye meclisi toplantısında AKP ve MHP grubunun, öğrencilerin kullandığı İstanbul Kart ücretine yapılan yüzde 40 zammın İBB tarafından sübvanse edilmesi teklifini gösteren Subaşı, şu ifadeleri kullandı: “Elektrikte yüzde 100’ün çok üzerinde zam yapıyorsun. Ulaşım giderleri, hızlı tren bilet fiyatları, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıyorsun. Ancak İBB’ye gelince indirim teklif ediyorsun. Biz şu sonucu çıkarıyoruz, amaç İBB’yi ekonomik açıdan cendere altına almaktır.” Subaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"VATANDAŞ İKTİDARA KIZIYOR"

“Kamuoyuna vermek istedikleri mesaj ‘Bakın belediye hizmet üretemiyor.’ Öğrenci indirimi de bunun bir parçası. 25 yıldır öğrencilere kaç kere indirim yapmışlar da şimdi yapıyorlar. Herkes bu yapılanların anlamını çok iyi biliyor. Ülkenin gerçek sorunları çözülmüyor. Vatandaş zamlar için belediyeye kızmıyor. ‘Ülke ekonomisinin yönetiminden sen sorumlusun, neden fiyatlar bu kadar artmak zorunda kaldı’ diye iktidara kızıyor. Böyle davrandıkları için 31 Mart’ta ve 23 Haziran’da açık ara farkla kaybettiler. AKP yaşananlardan ders almazsa ilerleyemez. Bu da onların sonunu hazırlıyor.”

"TEK ADAM REJİMİNİN YANSIMASI"

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 24 Ocak’ta yoğun kar yağışı sırasında büyükelçiyle yediği yemeğin MOBESE görüntülerinin paylaşılmasına ilişkin soruşturma izni vermemişti. Bu kararı değerlendiren Doğan Subaşı, “Türkiye’de iktidar yanlısı değilseniz, iktidarın işine gelmeyen konular varsa o konularda engelleme faaliyeti sürdürülüyor. İktidar, kamuoyunun bunu duymaması ya da ondan sorumlu olan kişilerin yargılanmaması yolunu izleniyor. Bu, tek adam rejiminin değişik alanlardaki yansımaları” ifadelerini kulandı.