İBB Meclisi'nde arbede: AKP'li üyenin sözleri tartışma yarattı

İBB Meclisi Haziran ayı toplantısının 3. oturumunda AKP'li Muhammet Kaynar'ın İBB'ye yönelik soruşturma hakkında yaptığı açıklamalar gerginliğe neden oldu. Sözleri tepki çekerken, mecliste kısa süreli arbede yaşandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Haziran ayı toplantısının 3. oturumunda, AKP’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın açıklamaları tansiyonu yükseltti.

Kürsüye çıkan Kaynar, İBB'ye yönelik devam eden soruşturmalara değinerek, "Başkanım burada bakın bu mecliste bu iddialar var. Siz de çıkın, bunlar doğru değildir deyin." sözleriyle İBB yönetimini hedef aldı.

Meclis Başkanvekili, Kaynar’a “Burası mahkeme yeri değil” diyerek karşılık verdi. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Kaynar, CHP grubuna dönerek “Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz, hodri meydan” dedi.

Gerginliğin artması üzerine toplantıya ara verildi. Ancak aradan önce meclis salonunda kısa süreli bir arbede yaşandı.



